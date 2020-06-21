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ميركل تدعو الألمان لاستخدام أبلكيشن لمواجهة انتشار كورونا بعد تخفيف الإجراءات

الأحد، 21 يونيو 2020 01:43 م
ميركل تدعو الألمان لاستخدام أبلكيشن لمواجهة انتشار كورونا بعد تخفيف الإجراءات أنجيلا ميركل
كتبت: هناء أبو العز

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دعت  المستشارة  الألمانية أنجيلا ميركل، المواطنين إلى استخدام تطبيق Corona Warning في البودكاست الجديد، والذى وصفته بأنه  يمكن أن يصبح   "رفيق وحامي" ويساعد على كسر انتشار  العدوى.
 
وتطبيق تحذير كورونا المجاني متاح للتنزيل في متاجر تطبيقات Google و Apple منذ يوم الثلاثاء،  وقالت ميركل إنها سعيدة لأن ملايين الأشخاص قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق في الأسبوع الأول.
 
و تؤكد ميركل قائلة: "كان من الجدير أن نولي اهتمامًا للشفافية المطلقة وحماية شاملة للبيانات وأعلى مستوى من أمن تكنولوجيا المعلومات أثناء التطوير مضيفة:اليوم يمكننا القول إن  هذا التطبيق يستحق ثقتك.
 
ولفتت  ميركل إلى أن استخدام التطبيق طوعي تمامًا،  لا توجد مكافأة لاستخدامه ولا عيب إذا اختار شخص ما عدم القيام بذلك. لكن هناك حججًا جيدة جدًا لصالح التطبيق: الاهتمام الفطري بالتعلم الذي قد يكون المرء معرضًا لخطر الإصابة بالعدوى - ولكن أيضًا الفوائد للمجتمع. تقول ميركل: "كلما زادت مشاركتك ، زادت الفائدة".
 
وأضافات المستشارة الألمانية، كان أهم شيء هو تجنب الإصابات الجديدة منذ البداية. "ولا يزال الأمر يعتمد على كيفية تصرفنا جميعًا. يبقى الحفاظ على نظافة وغسل اليدين وارتداء الأقنعة اليومية أمرًا ضروريًا ".
 

أنجيلا ميركل

المستشارة الألمانية

كورونا

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