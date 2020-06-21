اليوم السابع
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محافظ الغربية: تطوير منطقة "السيد البدوى" لتنشيط السياحة الدينية

الأحد، 21 يونيو 2020 12:38 ص
محافظ الغربية: تطوير منطقة "السيد البدوى" لتنشيط السياحة الدينية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه جارى العمل على تطوير منطقة السيد البدوى ذات الطابع الدينى تطويرا حضاريا يليق بالمنطقة.

 

جاء ذلك خلال جولته بمنطقة السيد البدوى والتى انتهت منذ قليل ، رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد عطا .

 

وأوضح محافظ الغربية، أنه من المقرر عمل ممشى حضارى يليق بالمنطقة لكى تكون منطقة ذات طابع أثرى بهدف تنشيط السياحة الدينية ، وجذب الزوار من مختلف المحافظات.

 

وقال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن أعمال التطوير تشمل تطوير واجهات المحلات ورفع كفاءتها وعمل شكل موحد لها ، وتغيير الارضيات كاملة، إلى جانب تخصيص نقاط ومنافذ لبيع الهدايا المرتبطة بالنواحى الدينية.

 

من ناحيه اخرى قاد الدكتور  طارق رحمى محافظ الغربية ، مساء اليوم، حملة مكبرة  فى مدينة طنطا، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،  رافقه خلالها رئيس حى أول طنطا ورئيس مركز ومدينه طنطا .

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 مخالفة مرورية "انتظار خاطئ " وسحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرير 4 محاضر لمحال تجارية بسب عدم ارتداء اصحابها والعاملين بها الكمامة الواقية، كما تم ضبط 5 نباشين و 3 عربات مشروبات متحركة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وطالب محافظ الغربية ، خلال جولته رئيس مركز ومدينة طنطا بوضع علامات انتظار أمام الطريق المقابل لشارع 306 لمنع وقوف السيارات لتقليل تجمع المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 

وشدد محافظ الغربية على ضرورة  المتابعة اليومية للمحال التجارية للتأكد من الالتزام بارتداء العاملين بها الكمامات الواقية حفاظا على صحتهم وسلامتهم ، كما وجه برفع القمامة الموجوده أولاً بأول وفض كافة التجمعات الموجودة على كورنيش ترعه القاصد.

 

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