اليوم السابع
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محافظة الجيزة تعلن تفاصيل غلق شارع الأهرام كليا بالاتجاهبن لمدة ثلاثة أيام

الأحد، 21 يونيو 2020 07:01 م
محافظة الجيزة تعلن تفاصيل غلق شارع الأهرام كليا بالاتجاهبن لمدة ثلاثة أيام شارع الهرم
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة أنه فى ضوء الإجراءات التنسيقية التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر سيتم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام بالاتجاهين، لاستكمال أعمال تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعة الزمر وذلك لمده ثلاثة أيام بدءا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد حتى الرابعة صباح الثلاثاء المقبل، على أن تكون الأعمال من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة صباح اليوم التالى وذلك بقاطع شارع ترعة الزمر مع شارع الأهرام.

وأكدت المحافظه الجيزة أنه تم إعداد تحويلة مرورية نتيجة لإجراء غلق كلى لشارع الأهرام بالاتجاهين بتقاطع شارع ترعة الزمر مع شارع الأهرام من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالى، وتشمل التحويلة المرورية الآتى: القادم ميدان الجيزة ونفق الاهرام اتجاه شارع الاهرام السير يسارا باتجاه فتحه بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين ثم السير والدوران يمينا اتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعه الزمر بتقاطع شارع ترعه الزمر مع الاهرام ثم يمينا بشارع الاهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية الى اتجاهين ثم استكمال السير حتى فتح بدوران تم استحداثها بالجزيرة الوسطى امام شارع النادي ثم العودة لشارع الاهرام مره اخرى والتحويلة الثانية للاتجاه القادم من المنطقة الأثرية و قسم الطالبية اتجاه نفق الاهرام السير يمينا اتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعه الزمر ثم استكمال السير يسارا حتى شارع الاهرام.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية ووضع فواصل متحركة مناسبه بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية في الاتجاهين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.


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