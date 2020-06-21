اليوم السابع
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علماء بالصين: فيروس كورونا قد يتواجد لفترات أطول بسبب طفراته السريعة

الأحد، 21 يونيو 2020 05:00 م
علماء بالصين: فيروس كورونا قد يتواجد لفترات أطول بسبب طفراته السريعة سلالات فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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أظهرت دراسة مشتركة، أجراها معهدان كبيران لمعهد أبحاث الوباء في الصين، أن الفيروس التاجي الجديد كورونا،  شهد طفرات سريعة وقد ينتشر لفترة أطول من المتوقع.ووجد الباحثون وفقا للجريدة الصينية " scmp،  أنه منذ شهر يناير ، خضع الفيروس لتغييرات رئيسية على الأقل في جيناته عززت العدوى و قدرته على إصابة جهاز المناعة البشري والتهرب منه، مضيفين أن معظم هذه السلالات المتحولة حدثت في أمريكا وأوروبا.
 
بقاء فيروس كورونا فترة أطول
بقاء فيروس كورونا فترة أطول
وقال باحثون من مختبر الدولة الرئيسي لأمراض الجهاز التنفسي في قوانجتشو ومركز شنجهاي للصحة العامة السريرية في ورقة لم تتم مراجعتها نشر على bioRxiv.org منصة ما قبل الطباعة ، إن المرض الذي يسببه الفيروس التاجي Covid-19 من المرجح أن "ينتشر لفترة أطول مما توقعنا". 
يستخدم الفيروس التاجي بروتين سبايك لإصابة الخلايا البشرية، ويرتبط بروتين السنبلة بجزيء يسمى إنزيم تحويل الأنجيوتنسين 2 (ACE2) في الخلايا المضيفة.
 
كانت هذه الطفرات مشابهة لتلك التي حدثت في فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والإنفلونزا ، والتي تتفادى الهجوم المناعي مع الطفرة السريعة.
 
وقال تشيو ولينج المشرف على الدراسة: "هذا يعني أنه حتى إذا كان من الممكن تطوير اللقاح الفعال المتداول الحالي Sars-CoV-2 ، فإن طفرات تجاه الهروب المناعي السريع ستسبب [عدم فعالية اللقاح] في وقت قصير، وبالتالي ، قد نتوقع أن يصبح تطوير اللقاح عملاً دوريًا ... تمامًا مثل حالة فيروس الإنفلونزا".
 
ووفقاً للدراسة ، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا هما بؤر التحور الرئيسيتان في الوقت الحالي. في هذه البلدان ، حدثت آلاف التغييرات في كل من الجينات التي تؤثر على عدوى الفيروس والهروب المناعي.
 

جينات الفيروس

سلالات كورونا

فيروس كورونا

الجهاز المناعى

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