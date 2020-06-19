اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 11:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: رصد سلالة أوروبية من فيروس كورونا انتشرت فى بكين

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:14 م
الصين: رصد سلالة أوروبية من فيروس كورونا انتشرت فى بكين الرئيس الصينى
بكين (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

 قالت الصين، اليوم الجمعة، إنها رصدت سلالة أوروبية من فيروس كورونا تسببت فى التفشى الأخير فى العاصمة بكين، بينما اكتفت منظمة الصحة العالمية، بالقول إن السلالة جاءت من خارج المدينة وإن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث.

 

ونشرت الصين بيانات تسلسل جينى من عينات أُخذت فى بكين قال مسؤولون هناك إنها كشفت عن سلالة أوروبية وذلك بناء على دراسات أولية.

 

وأصيب حوالى 183 شخصا فى الانتشار الجديد للفيروس الذى بدأ قبل ثمانية أيام وارتبط بمركز شينفادى لبيع الأطعمة بالجملة فى بكين.

 

وقال مايك ريان كبير خبراء الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى فى جنيف "السلالات والفيروسات تتنقل حول العالم".

 

وأضاف "لذلك أعتقد أن الأمر لا يشير إلى أن أوروبا هى مصدر المرض على الإطلاق. وأقول إن الأرجح أن المرض جاء من خارج بكين فى مرحلة ما".

 

وقال ريان إن من المهم جدا معرفة وقت وصول الفيروس إلى بكين وعدد الأشخاص الذين أصيبوا به منذ وصوله والعوامل التى وسعت انتشاره.

 

وقال المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن التسلسل الجينى نُشر مساء أمس الخميس وتمت مشاركته مع منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية لبيانات الإنفلونزا.

 

وقال تشانغ يونغ المسؤول فى المركز فى مقال نشرته اليوم اللجنة المركزية لفحص الانضباط على موقعها الإلكترونى إن نتائج أولية لدراسات تتعلق بالجينوم والأوبئة تشير إلى أن "الفيروس جاء من أوروبا، لكنه يختلف عن الفيروس المنتشر حاليا فى أوروبا، وأضاف "إنه أقدم من الفيروس المنتشر حاليا فى أوروبا".

 

 


الصين

أخبار الصين

بكين

فيروس كورونا

كورونا

تفشى كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحفى مقيم فى الصين: التسلسل الجينى لكورونا فى إصابات بكين يختلف عن سابقه

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:41 م

الصين وكورونا.. الحقيقة الكاملة لـ"الموجة الثانية".. "اليوم السابع" يرصد اجراءات الحكومة لمحاصرة العدوى من قلب بكين.. غلق شامل للأسواق وإعدام للواردات الأوروبية.. و90 ألف اختبار يومى لفرض السيطرة.. فيديو

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:30 م

"بكين" تتسب فى تراجع الكويت عن بدء المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:36 م

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:53 م

بكين: 1.3تريليون دولار حجم التجارة بين الصين وشركاء "الحزام والطريق" خلال 2019

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة