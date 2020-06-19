الصين: رصد سلالة أوروبية من فيروس كورونا انتشرت فى بكين

بكين (رويترز)

قالت الصين، اليوم الجمعة، إنها رصدت سلالة أوروبية من فيروس كورونا تسببت فى التفشى الأخير فى العاصمة بكين، بينما اكتفت منظمة الصحة العالمية، بالقول إن السلالة جاءت من خارج المدينة وإن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث.

ونشرت الصين بيانات تسلسل جينى من عينات أُخذت فى بكين قال مسؤولون هناك إنها كشفت عن سلالة أوروبية وذلك بناء على دراسات أولية.

وأصيب حوالى 183 شخصا فى الانتشار الجديد للفيروس الذى بدأ قبل ثمانية أيام وارتبط بمركز شينفادى لبيع الأطعمة بالجملة فى بكين.

وقال مايك ريان كبير خبراء الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى فى جنيف "السلالات والفيروسات تتنقل حول العالم".

وأضاف "لذلك أعتقد أن الأمر لا يشير إلى أن أوروبا هى مصدر المرض على الإطلاق. وأقول إن الأرجح أن المرض جاء من خارج بكين فى مرحلة ما".

وقال ريان إن من المهم جدا معرفة وقت وصول الفيروس إلى بكين وعدد الأشخاص الذين أصيبوا به منذ وصوله والعوامل التى وسعت انتشاره.

وقال المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن التسلسل الجينى نُشر مساء أمس الخميس وتمت مشاركته مع منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية لبيانات الإنفلونزا.

وقال تشانغ يونغ المسؤول فى المركز فى مقال نشرته اليوم اللجنة المركزية لفحص الانضباط على موقعها الإلكترونى إن نتائج أولية لدراسات تتعلق بالجينوم والأوبئة تشير إلى أن "الفيروس جاء من أوروبا، لكنه يختلف عن الفيروس المنتشر حاليا فى أوروبا، وأضاف "إنه أقدم من الفيروس المنتشر حاليا فى أوروبا".