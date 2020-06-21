شاب يطالب خطيبته برد قيمة الشبكة 76 ألف جنيه بعد رفضها عقد القران

كتبت أسماء شلبى

أقام شاب دعوى قضائية، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإلزامها برد شبكة تقدر 76 ألف جنيه، وادعى فيها فسخ أهل خطيبته للخطبة، ورفض عقد القران فى الميعاد المتفق علي، والامتناع عن حضور الجلسات الودية وتهديده بالقتل.

وأكد ح.ع.ن، البالغ من العمر 33 عام، أثناء جلسات تسوية القضية، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة:" تمت خطبتى على المدعى عليها والعاملة كموظفة تتقاضى شهريا راتب شهرى يتخطى 10 آلاف جنيه، وقدمت لها شبكة عبارة عن مشغولات ذهبية بخلاف الهدايا، واتفقنا على المشاركة، ثم فوجئت بها تفسخ الخطوبة، فطالبتها برد الهدايا والشبكة، كونها من ترغب فى الانفصال عنه، لكنها رفضت".

وردت الشابة ف.س.أ، على ادعاءات خطيبها، بحسب الشهود، ومستندات فى صورة محادثات بينها وبينه، تثبت اكتشافها تورطه فى علاقات مع خارجين عن القانون، وهو ما اعترضت عليه وأهلها.

وأكملت: بدأ فى تهديدى فى إقامة بلاغ ضدى، ووجده يبتزنى بطريقة غريبة، حتى نوافق على كتب الكتاب، مما أكد لى طمعه فى راتبي،ـ بعد أن أصر على تحملى تكلفة المنقولات".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.

وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .