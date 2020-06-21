سلبيه نتائج تحليل أول حالة اشتباه بفيروس كورونا بالثانوية العامة بزفتى

كان الملاحظ يدعى "م.س.م" والمنتدب من مدرسة الرجبية الاعدادية بالسنطة، قد قدم ما يثبت لرئيس اللجنة والطبيب باللجنة ما يثبت انه مخالطا لحالة إيجابية، وعلى الفور تم استبعاده من اللجنة واستبداله بآخر من القوة الاحتياطية
ناحيه اخرى أجرى الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية صباح اليوم الأحد جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المحلة، للوقوف على سير الامتحانات ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتأمين مقرات اللجان، رافقه المحاسب محمد صلاح رئيس مدينة المحلة.
وتفقد نائب المحافظ لجان مدارس المحلة الثانوية بنات، السيدة زينب الإعدادية، التجريبية المعلمين، السيدة خديجة، وشدد نائب المحافظ بمنع اي تجمعات امام مقرات اللجان، وصرف اولياء الأمور من امام اللجان والتنبيه عليهم بعدم الزحام حفاظا على سلامتهم.
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