سلبيه نتائج تحليل أول حالة اشتباه بفيروس كورونا بالثانوية العامة بزفتى

أكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربيه في بيان له سلبية نتائج تحاليل الطالب خالد عبد المقصود بالثانوية العامة بفيروس كورونا المستجد، والذى ظهرت عليه أعراض الإصابة أثناء أدائه امتحان اللغة العربية اليوم.

واضاف بيان وكيل وزارة الصحة أن ما اصاب الطالب نوبة من البرد الشديد وارتفاع درجه الحراره وقد أجريت له التحاليل اللازمة والآشعة، وقرر الأطباء بمستشفي حميات زفتي عدم إصابته بالفيروس، وعودته إلى المنزل.

من ناحيه أخرى، استبعد رئيس لجنة مدرسة الشهيد وائل منصور بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ملاحظ من اللجنة واستبدله بآخر، لمخالطته بحالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

كان الملاحظ يدعى "م.س.م" والمنتدب من مدرسة الرجبية الاعدادية بالسنطة، قد قدم ما يثبت لرئيس اللجنة والطبيب باللجنة ما يثبت انه مخالطا لحالة إيجابية، وعلى الفور تم استبعاده من اللجنة واستبداله بآخر من القوة الاحتياطية

ناحيه اخرى أجرى الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية صباح اليوم الأحد جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المحلة، للوقوف على سير الامتحانات ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتأمين مقرات اللجان، رافقه المحاسب محمد صلاح رئيس مدينة المحلة.

وتفقد نائب المحافظ لجان مدارس المحلة الثانوية بنات، السيدة زينب الإعدادية، التجريبية المعلمين، السيدة خديجة، وشدد نائب المحافظ بمنع اي تجمعات امام مقرات اللجان، وصرف اولياء الأمور من امام اللجان والتنبيه عليهم بعدم الزحام حفاظا على سلامتهم.