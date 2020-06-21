اليوم السابع
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حبس أمن مخزن وفنى أشعة لسرقتهما مستلزمات طبيبة بالشرقية

الأحد، 21 يونيو 2020 11:53 ص
حبس أمن مخزن وفنى أشعة لسرقتهما مستلزمات طبيبة بالشرقية اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد رجب، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس أمين مخزن وفنى أشعة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإختلاس.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، أمس، من استعادة نحو 700 كاشف حراري خاص بفحص مدى الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد؛ و٦٠٠ مسحة بعد سرقتها قبل نحو 8 ساعات من أحد المخازن الخاصة بالمعمل الإقليمي المشترك بمدينة الزقازيق،وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أمين المخزن وأحد الفنيين، فيما جرى إعادة المضبوطات وضبط المتهمين واحالتهما للنيابة العامة .

من جانبه، تقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والامتنان للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، على الدعم الهائل في حادث السرقة، واستعادة المسروقات في أسرع وقت.

وأشاد وكيل الوزارة، بالقيادات الشرطية بقيادة اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، والعميد حسام القصبي، مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، والمقدم حسين أبو فول، رئيس مباحث القسم، والرائد مصطفى مهدي، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية، مشيرًا إلى سرعة الاستجابة التوجه خلال دقائق، رفقته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، واستعادة المسروقات في أقل من 8 ساعات.

 


مصر أخبار مصر

الشرقية

مديرية الصحة

سرقة أجهزة كاشف حرارى

أمن الشرقية

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