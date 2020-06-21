اليوم السابع
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تجديد حبس متهمة باستقطاب راغبى المتعة عبر "فيس بوك"

الأحد، 21 يونيو 2020 10:00 م
تجديد حبس متهمة باستقطاب راغبى المتعة عبر "فيس بوك" سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس فتاة عربية الجنسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامها بالإعلان عن نفسها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لاستقطاب الشباب والرجال من راغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة معهم، مقابل 4 آلاف جنيه.

وكانت معلومات وردت إلى اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بإعلان إحدى الفتيات عن نفسها عبر صفحة لها فى وسائل التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من السائحين العرب لممارسة الجنس معهم نظير نحو 4 آلاف جنيه.

على الفور شكل اللواء مدحت منتصر مدير إدارة البحث الجنائي، فريق بحث قاده العقيد وائل طه، والعقيد أحمد عز، حيث تم إعداد عدة أمكنة للمتهمة أسفر أحداهم عن ضبط عربية الجنسية "ف. ب. ح"، 25 سنة، ومقيمة بمصر الجديدة بالقاهرة ولا تحمل جواز سفر.

وبمواجهتها بما ورد من معلومات اعترفت المتهمة باستخدامها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من الرجال لممارسة الدعارة معها نظير مبالغ مالية متفق عليها.

وبتفتيش المتهمة عثر رجال الشرطة على هاتف محمول يحوي بعض الصور العارية لها والعديد من المراسلات والمحادثات والاتفاقات بينها وبين راغبي المتعة الحرام.

وتم تحرير المحضر رقم 6780 جنح قسم شرطة مصر القديمة لسنة 2020، وبعرضها على النيابة باشرت معها التحقيق وقررت حبسها وجدد قاضى المعارضات حبسها 15 يومًا.

 

 


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