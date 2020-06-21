كما أعلنت خلية الأزمة الصحية في دائرة صحة ديالي عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكر مصدر مسؤول في خلية الأزمة أنه تم إجراء 323 مسحة في مختبر الصحة العامة في بعقوبة وظهرت نتيجة 95 حالة إيجابية منها 24 حالة من الكوادر الصحية والتمريضية والمختبرية.

ومن ناحية أخرى، قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة فرض حظر شامل للتجوال بدءا من بعد غد الثلاثاء حتى الأول من شهر يوليو المقبل بسبب كثرة الإصابات بفيروس "كورونا" وخطورة الوضع الصحي في المحافظة.

وطلبت مديرية الصحة في السليمانية فرض حظر تجوال شامل في المحافظة بسبب مخاطر تفشي فيروس "كورونا".

وقال مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، إن اللجنة العليا قررت تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية وإغلاق جميع المساجد وأماكن العبادة والمقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية وأماكن الترفيه وقاعات المناسبات والاحتفالات، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.