اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

السبت، 20 يونيو 2020 09:58 ص
متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية تمثال جورج واشنطن
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجمع حشد من المتظاهرين حول تمثال للرئيس الأمريكى الأسبق جورج واشنطن، فى بورتلاند، بولاية أوريجون، وأشعلوا النار على رأسه قبل أن يسحبوه إلى الأرض، وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من المشهد أن التمثال قد تم رشه بعبارات "مستعمر الإبادة الجماعية" و"أنت فى أراضى السكان الأصليين" و "BLM" و "Big Floyd" - فى إشارة إلى جورج فلويد الذى توفى الشهر الماضى على يد شرطة مينيابوليس.

 

 

كما تم وضع علامة عليه أيضًا بكتابة تاريخ 1619، وهى إشارة إلى العام الذى تم فيه جلب العبيد الأوائل إلى الأراضى الأمريكية، ومن جهتها، قالت شرطة بورتلاند، إن المجموعة هربت ولم تحدث اعتقالات، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "CNN".

 

 

 

يوم الأحد، قام المتظاهرون بسحب تمثال لتوماس جيفرسون خارج مدرسة ثانوية فى بورتلاند سميت باسم الرئيس الثالث، وكتبوا عليها عبارات "مالك العبيد" واسم جورج فلويد على قاعدتها، حسبما أفادت KOIN التابعة لشبكة CNN، وكان قد امتلك كل من واشنطن وجيفرسون المئات من العبيد خلال حياتهما.

 

وقالت الشرطة، إن مئات الأشخاص نظموا مسيرة سلمية مساء الخميس خارج مدرسة جيفرسون الثانوية، وأخبر العديد من الأشخاص KOIN أنهم كانوا ينهون هذا الحدث فى وقت مبكر للراحة فى احتفالات يوم الجمعة التاسع عشر للاحتفال بنهاية العبودية فى الولايات المتحدة.

1-1354104

 

يعيد الناس فى جميع أنحاء البلاد إعادة النظر فى إرث الآباء المؤسسين والشخصيات التاريخية الأخرى رداً على احتجاجات الحياة السوداء الضخمة ضد العنصرية المنظمة والظلم، وتحركت العديد من المدن لإنزال التماثيل والمعالم التى تكرم الشخصيات الكونفدرالية، وقد تم انتقاد المعالم الأثرية لكريستوفر كولومبوس بسبب المعاملة القاسية للمستكشف من السكان الأصليين.

 

كذلك قام متظاهرون مناهضون للعنصرية فى بريطانيا بسحب تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون وألقوه فى نهر، كما تم استهداف شخصيات أخرى مثيرة للجدل - بما فى ذلك ونستون تشرشل، وأيضًا بدأت بلجيكا فى إزالة تماثيل الملك السابق ليوبولد الثانى بسبب استغلاله الوحشى لأفريقيا.

200619115854-george-washington-statue-portland-exlarge-169

 

Ea24iUSUMAEpoLL

 

Ea24jYNUEAARTI4

 

Ea24kQ2VcAAMrol

 

Ea24lJMU4AA9f7f

 


تمثال جورج واشنطن

جورج فلويد

المظاهرات الامريكية

تجارة الرقيق

تجارة العبيد

السكان الاصليين لامريكا

كريستوفر كولومبوس

الاحتجاجات الامريكية

الشرطة الامريكية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشرطة فى بلجيكا تحتج على ازدراء عملها بعد حادث فلويد

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:52 م

الأمم المتحدة تجرى تحقيقا حول العنصرية بعد مقتل جورج فلويد

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:57 م

صور..مقتل جورج فلويد يفجر ذكريات إلغاء العبودية فى أمريكا على يد لنكولن

الخميس، 18 يونيو 2020 12:11 م

فنان فلسطينى فى غزة يرسم لوحة جدارية للأمريكى جورج فلويد.. فيديو

الخميس، 18 يونيو 2020 03:00 ص

شقيق فلويد يدعو لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة فى قتل الشرطة الأمريكية للسود

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:59 م

لاعبو أستون فيلا وشيفيلد يتضامنون مع جورج فلويد فى عودة الدوري الانجليزي.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:33 م

أرسنال يدعم جورج فلويد والقطاع الصحي على قميصه ضد مانشستر سيتي.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:21 م

هل تكون أزمة فلويد و"العدالة العرقية" مفتاح "بايدن" لهزيمة ترامب فى مارثون الرئاسة الأمريكية؟.. جارديان: الرئيس الأمريكى يراهن على "الناخب الأبيض".. والمرشح الديمقراطى يستغل الأزمة بشكل جيد ويوظفها سياسيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة