متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

تجمع حشد من المتظاهرين حول تمثال للرئيس الأمريكى الأسبق جورج واشنطن، فى بورتلاند، بولاية أوريجون، وأشعلوا النار على رأسه قبل أن يسحبوه إلى الأرض، وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من المشهد أن التمثال قد تم رشه بعبارات "مستعمر الإبادة الجماعية" و"أنت فى أراضى السكان الأصليين" و "BLM" و "Big Floyd" - فى إشارة إلى جورج فلويد الذى توفى الشهر الماضى على يد شرطة مينيابوليس.

كما تم وضع علامة عليه أيضًا بكتابة تاريخ 1619، وهى إشارة إلى العام الذى تم فيه جلب العبيد الأوائل إلى الأراضى الأمريكية، ومن جهتها، قالت شرطة بورتلاند، إن المجموعة هربت ولم تحدث اعتقالات، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "CNN".

Antifa rioters on Sandy Blvd. in Portland draped a US flag over a George Washington statue & set it on fire. They then toppled the statue. “Genocidal colonist” & “f— cops” are sprayed on monument. Rioters have began to build another autonomous zone nearby. pic.twitter.com/TrZkhPK9zp