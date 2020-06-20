ترامب يستعين بكلمة يارون سميث حول دعم حكومته للأمريكيين من أصول أفريقية

كتب آسر أحمد

استعان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكلمة يارون سميث، مساعده فى الشئون الحضرية وتطوير الشرطة الأمريكية، في منشور جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، والتي جاءت حول دعم الحكومة الأمريكية للأمريكيين أصحاب الأصول الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.

واقتطف الرئيس الأمريكي تعليق مساعده على دعم ترامب للأمريكيين أصحاب الأصول الأفريقية في صورة نشرها عبر حسابه والتي جاءت ردا على سؤال أحد الصحفيين قائلاً "لماذا تعتقد أن رئاسة ترامب جيدة للأمريكيين أصحاب الأصول الأفريقية؟".

ليرد سميث قائلاً "لأن للمرة الأولي يحصل الأمريكيين الأفارقة على نتائج وليس مجرد حديث، وإعطاء فرص حول إصلاح العدالة الجنائية بالإضافة إلى أشياء قمنا بها على الصعيد التعليمي في الكليات والجامعات لأصحاب البشرة السمراء".

وعلى جانب آخر، توعد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، جون بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون. وقال ترامب: بولتون خرق القانون وتم استدعاؤه وتوبيخه، ويهوى إلقاء القنابل على الناس والآن ستلقى القنابل عليه، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، قد أكد فى تصريحات سابقة، إن الرئيس دونالد ترامب غير مؤهل للمنصب وذلك حسبما جاء في مقتطفات من مقابلة صدرت اليوم الخميس بعدما كشفت أجزاء من كتاب سيُنشر لبولتون عن صورة محرجة لرئيسه السابق في العمل.