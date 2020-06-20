ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

كتب محمد عبد العظيم

توعد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، جون بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون. وقال ترامب: بولتون خرق القانون وتم استدعاؤه وتوبيخه، ويهوى إلقاء القنابل على الناس والآن ستلقى القنابل عليه، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، قد أكد فى تصريحات سابقة، إن الرئيس دونالد ترامب غير مؤهل للمنصب وذلك حسبما جاء في مقتطفات من مقابلة صدرت اليوم الخميس بعدما كشفت أجزاء من كتاب سيُنشر لبولتون عن صورة محرجة لرئيسه السابق في العمل.