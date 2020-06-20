الصحة العالمية تهنئ البحرين لاعتماد "يوم الطبيب البحريني" في نوفمبر كل عام

هنأ مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين بمناسبة إعتماد يوم للطبيب البحريني في شهر نوفمبر من كل عام، مؤكدا ترحيب المنظمة الدولية بما تقوم به المملكة من خطوات لتقدير العاملين في المجال الصحي.
وغرد د. تيدروس إدهانوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قائلا اتقدم بالتهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مبادرة الاحتفال بيوم الطبيب البحريني سنويا في شهر نوفمبر، ومنظمة الصحة العالمية ترحب بتقدير البحرين للعاملين الصحيين والجهود المبذولة لمحاربة COVID19 ، وأفخر بمشاركتكم في تقديرهم.
اعتمدت مملكة البحرين أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام "يوماً للطبيب"، وقرر مجلس الوزراء البحرينى اعتماد يوماً للطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام، وتخصيص جائزة باسم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي.
وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، يأتي ذلك تقديراً للجهود التي يضطلع بها الأطباء في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع وحرصاً على تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.
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