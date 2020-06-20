الصحة العالمية تهنئ البحرين لاعتماد "يوم الطبيب البحريني" في نوفمبر كل عام

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

هنأ مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين بمناسبة إعتماد يوم للطبيب البحريني في شهر نوفمبر من كل عام، مؤكدا ترحيب المنظمة الدولية بما تقوم به المملكة من خطوات لتقدير العاملين في المجال الصحي.

وغرد د. تيدروس إدهانوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قائلا اتقدم بالتهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مبادرة الاحتفال بيوم الطبيب البحريني سنويا في شهر نوفمبر، ومنظمة الصحة العالمية ترحب بتقدير البحرين للعاملين الصحيين والجهود المبذولة لمحاربة COVID19 ، وأفخر بمشاركتكم في تقديرهم.