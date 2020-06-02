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لليوم الثانى.. انتظام العمل بالشهر العقارى بالشيخ زايد وسط إجراءات الوقاية من كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:27 م
لليوم الثانى.. انتظام العمل بالشهر العقارى بالشيخ زايد وسط إجراءات الوقاية من كورونا الشهر العقارى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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انتظم العمل بمقرات الشهر العقارى لليوم الثانى على التوالي، بعد أن عادت للعمل على مستوى الجمهورية أمس الاثنين، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك فى ظل أزمة فيروس كورونا.

ورصد "اليوم السابع"، انتظام العمل لليوم الثانى بمكتب الشهر العقارى بالشيخ زايد، وسط إجراءات حضارية لمواجهة الفيروس المستجد، مع تواجد لافتات مكتوب عليها ممنوع الدخول للمكتب بغير ارتداء الكمامة، والتى اظهرت التزام الموظفين داخل الشهرالعقارى والمترددين بالتعليمات الخاصة بالوقاية من كورونا.

وتقدم مكاتب الشهر العقارى 10 خدمات رئيسية هى خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الإيجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عقد أول أمس الأحد اجتماعا مع وزيرى العدل والاتصالات حيث قام المستشار عمر مروان وزير العدل، باستعراض خطة تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الشكر لرئيس الوزراء على قيامه بحل مشكلة نقص عدد الموظفين ويتبقى حالياً مشكلتان جار العمل على حلهما، وهما: مشكلة عدد المقار وازدحامها، وهو ما يجرى العمل على حلها من خلال التوسع فى تقديم خدمات التوثيق عن طريق مكاتب البريد، والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، ومشكلة الإسراع فى عملية الميكنة، حيث تم حتى الآن ميكنة 40% من مكاتب الشهر العقاري، مع رفع كفاءة شبكة الاتصالات الخاصة بها، ويجرى العمل فيما يخص ميكنة باقى المكاتب.


الشهر العقاري

الشيخ زايد

اجراءات احترازية

الكمامة

اخبار المحاكم

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