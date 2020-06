فيديو.. محل بيتزا إيطالى فى أمريكا يتصدى لمحاولة اقتحامه بأسلحة نارية

لم يكن يتوقع المتظاهرين الأمريكيين ان محاولاتهم لسرقة بعض المتاجر وسط الاحتجاجات الحالية التي تشهدها البلاد، ستنتهي بشكل غير سار مع رجال المافيا الإيطالية، بعد ان حاول أحد المتظاهرين اقتحام متجر لبيع المخبوزات والبيتزا وهو ما قابله العمال بالأسلحة النارية.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تداول بعنوان "لا يمكنك ان تقتحم متجر يملكه شخص إيطالي"، بعض من المتظاهرين وهم يحاولون تكسير نوافذ متجر لبيع المخبوزات والبيتزا يملكه أحد رجال المافيا الإيطالية في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، وسرعان ما يظهر رجال من داخل المتجر وهم يحملون الأسلحة النارية والتي يتم توجيهها في وجههم حتى تراجعوا بشكل نهائي عن محاولاتهم.

Top tip: In Cleveland Ohio don’t fuck with the Italian pizza parlor where they have firearms pic.twitter.com/GCdqHqNLru