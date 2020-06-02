فيديو.. محل بيتزا إيطالى فى أمريكا يتصدى لمحاولة اقتحامه بأسلحة نارية

كتب آسر أحمد

لم يكن يتوقع المتظاهرين الأمريكيين ان محاولاتهم لسرقة بعض المتاجر وسط الاحتجاجات الحالية التي تشهدها البلاد، ستنتهي بشكل غير سار مع رجال المافيا الإيطالية، بعد ان حاول أحد المتظاهرين اقتحام متجر لبيع المخبوزات والبيتزا وهو ما قابله العمال بالأسلحة النارية.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تداول بعنوان "لا يمكنك ان تقتحم متجر يملكه شخص إيطالي"، بعض من المتظاهرين وهم يحاولون تكسير نوافذ متجر لبيع المخبوزات والبيتزا يملكه أحد رجال المافيا الإيطالية في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، وسرعان ما يظهر رجال من داخل المتجر وهم يحملون الأسلحة النارية والتي يتم توجيهها في وجههم حتى تراجعوا بشكل نهائي عن محاولاتهم.

Top tip: In Cleveland Ohio don’t fuck with the Italian pizza parlor where they have firearms pic.twitter.com/GCdqHqNLru — Evac (@evacuationboy) May 31, 2020

ويشار إلى أن الملاكم الشهير فلويد مايويذر، كان قد عرض تحمّل تكاليف جنازة جورج فلويد، الرجل الأمريكى من أصل أفريقى، والذى فجرت وفاته، بينما كان رهن احتجاز الشرطة فى مينيابوليس، احتجاجات فى كافة أنحاء الولايات المتحدة.

وفجرت واقعة وفاة فلويد غضبا عارما فى الولايات المتحدة وخارجها، وتحدث عنها العديد من الرياضيين المحترفين، ومن بينهم مايكل جوردن أسطورة كرة السلة الأمريكية، وكانت عائلة جورج فلويد، قد أعلنت الاثنين، أن ابنها سيوارى الثرى، الثلاثاء المقبل، فى هيوستن.

وقال محامى العائلة بنكرامب، خلال مؤتمر صحفى، إنه بانتظار حلول موعد الجنازة صباح الثلاثاء فى الساعة 11 (16:00 توقيت جرينيتش) فى هيوستن حيث تقيم عائلة الراحل، ستقام مراسم تأبين أخرى له فى مناطق أخرى من البلاد.



جانب من الفيديو

وأوضح أن أول حفل تأبين للراحل سيقام عصر الخميس فى مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال)، حيث توفى فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، اختناقا عندما ضغط شرطى بركبته على عنقه حتى الموت، بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، فى واقعة أثارت موجة احتجاجات عنيفة امتدت إلى عشرات المدن الأمريكية.

وأضاف المحامى أنه يوم السبت سيجرى حفل تأبين ثان فى نورث كارولاينا، حيث ولد فلويد، من دون مزيد من التفاصيل، أما عشية الجنازة التى ستقام، الثلاثاء، فى هيوستن بولاية تكساس حيث نشأ الراحل فسيسجى الجثمان طوال مساء الاثنين لكى يتسنّى للجمهور إلقاء تحية الوداع عليه