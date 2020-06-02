اليوم السابع
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شاهد .. تعليق روبرت دى نيرو على عنصرية الشرطة الأمريكية مع عميل لـ"FBI"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:19 ص
شاهد .. تعليق روبرت دى نيرو على عنصرية الشرطة الأمريكية مع عميل لـ"FBI" اعتقال عنصرى فى أمريكا
كتب محمد رضا

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حاول 3 من أفراد الشرطة الأمريكية القبض على رجل من أصول أفريقية، وذلك أثناء فض الاحتجاجات، التى وقعت على إثر مقتل جورج فلويد خنقا على يد شرطى فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وطلب رجال الشرطة الأمريكية من الرجل النهوض والذهاب معهم، لكنه رفض، ما دفع العناصر لتقيده بالقوة.

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وعندما أخذوا بطاقة هويته اكتشفوا أن الرجل يعمل فى مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف. بى.آى"، فقاموا بفك قيوده، وبدأ عميل "إف بى آى" فى توبيخهم، كما أخذ بطاقات رجال الشرطة وطلب منهم الانتظار فى مركز الشرطة، حتى يأتى لمقابلة المسؤول عنهم، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير، كما قام الممثل الأمريكى، روبرت دى نيرو، بنشره على حسابه الخاص فى تويتر، وكتب فى تعليقه عليه: "وحشية الشرطة أخطأت هذه المرة.. قام هذان الشرطيان العنصريان باعتقال رجل أسود لا يعرف أنه وكيل سرى لمكتب التحقيقات الفيدرالى وصادر شاراتهما".

 

 

 

 

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ويشار إلى أن الملاكم الشهير فلويد مايويذر، كان قد عرض تحمّل تكاليف جنازة جورج فلويد، الرجل الأمريكى من أصل أفريقى، والذى فجرت وفاته، بينما كان رهن احتجاز الشرطة فى مينيابوليس، احتجاجات فى كافة أنحاء الولايات المتحدة.

وفجرت واقعة وفاة فلويد غضبا عارما فى الولايات المتحدة وخارجها، وتحدث عنها العديد من الرياضيين المحترفين، ومن بينهم مايكل جوردن أسطورة كرة السلة الأمريكية، وكانت عائلة جورج فلويد، قد أعلنت الاثنين، أن ابنها سيوارى الثرى، الثلاثاء المقبل، فى هيوستن.

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وقال محامى العائلة بنكرامب، خلال مؤتمر صحفى، إنه بانتظار حلول موعد الجنازة صباح الثلاثاء فى الساعة 11 (16:00 توقيت جرينيتش) فى هيوستن حيث تقيم عائلة الراحل، ستقام مراسم تأبين أخرى له فى مناطق أخرى من البلاد.

 

وأوضح أن أول حفل تأبين للراحل سيقام عصر الخميس فى مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال)، حيث توفى فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، اختناقا عندما ضغط شرطى بركبته على عنقه حتى الموت، بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، فى واقعة أثارت موجة احتجاجات عنيفة امتدت إلى عشرات المدن الأمريكية.

 

وأضاف المحامى أنه يوم السبت سيجرى حفل تأبين ثان فى نورث كارولاينا، حيث ولد فلويد، من دون مزيد من التفاصيل، أما عشية الجنازة التى ستقام، الثلاثاء، فى هيوستن بولاية تكساس حيث نشأ الراحل فسيسجى الجثمان طوال مساء الاثنين لكى يتسنّى للجمهور إلقاء تحية الوداع عليه.

 

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