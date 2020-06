شاهد .. تعليق روبرت دى نيرو على عنصرية الشرطة الأمريكية مع عميل لـ"FBI"

حاول 3 من أفراد الشرطة الأمريكية القبض على رجل من أصول أفريقية، وذلك أثناء فض الاحتجاجات، التى وقعت على إثر مقتل جورج فلويد خنقا على يد شرطى فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وطلب رجال الشرطة الأمريكية من الرجل النهوض والذهاب معهم، لكنه رفض، ما دفع العناصر لتقيده بالقوة.

وعندما أخذوا بطاقة هويته اكتشفوا أن الرجل يعمل فى مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف. بى.آى"، فقاموا بفك قيوده، وبدأ عميل "إف بى آى" فى توبيخهم، كما أخذ بطاقات رجال الشرطة وطلب منهم الانتظار فى مركز الشرطة، حتى يأتى لمقابلة المسؤول عنهم، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير، كما قام الممثل الأمريكى، روبرت دى نيرو، بنشره على حسابه الخاص فى تويتر، وكتب فى تعليقه عليه: "وحشية الشرطة أخطأت هذه المرة.. قام هذان الشرطيان العنصريان باعتقال رجل أسود لا يعرف أنه وكيل سرى لمكتب التحقيقات الفيدرالى وصادر شاراتهما".

