اليوم السابع
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طوابير على محال الخمور بعد تخفيف إجراءات كورونا وحظر بيعها لمدة شهرين فى جنوب أفريقيا.. فيديو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:39 م
طوابير على محال الخمور بعد تخفيف إجراءات كورونا وحظر بيعها لمدة شهرين فى جنوب أفريقيا.. فيديو طوابير الكحول فى جنوب افريقيا
هند المغربي

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شهدت جنوب أفريقيا تكدسا وطوابير ممتدة لمسافات على محلات المشروبات الكحولية فور إعلان تخفيف إجراءات الإغلاق الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، حيث تم السماح بمبيعات الكحول مرة أخرى بعد حظر دام شهرين بسبب تفشي الفيروس التاجي.

وفى الوقت الذي خففت فيه جنوب إفريقيا إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها بسبب فيروس كورونا إلا أنها قررت تأجيل إعادة فتح معظم فصول المدارس وكان هناك جدل حول كيفية استئناف الكنائس للخدمات بأمان، وفقا لأفريقيا نيوز.

حيث أرجأت الحكومة الافتتاح المقرر للمدارس لمدة أسبوع آخر حتى تستعد بعض المدارس غير المستعدة لاستئناف الصفوف الدراسية للصفين 7 و12، وهما العامان الأخيران من المدرسة الابتدائية والثانوية.

وسمحت السلطات

لأماكن العبادة بفتح أبوابها ابتداءً من أمس الاثنين مع تقييد عدد الأشخاص في الجماعات، لكن العديد من الجماعات الدينية قالت إنها سترفض هذه الفرصة.

وقالوا إنهم قلقون بشأن خطر السماح للناس بالتجمع في مبنى مغلق - وهو أمر يحذر خبراء الصحة ضده - وقال البعض أيضًا إن الحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم دخول كنيستهم يتعارض مع قيمهم.

ووفق الاتحاد الافريقي سجلت جنوب افريقيا نسبة عالية من الإصابات بفيروس كورونا حيث وصلت الإصابات إلى 34 ألف و357 إصابة حتى اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى 705 حالة وفاة

وفور الإعلان عن التخفيف من حظر الكحول ذهب عدد كبير من المواطنين إلى شراء كميات كبيرة لتخزينها بدلاً من الذهاب مباشرة إلى العمل في نفس اليوم الذي أعيد فيه فتح معظم اقتصاد البلاد.

وقال سكان في بلدة ماكاسار الفقيرة بالقرب من كيب تاون، غادر الناس منازلهم في الساعة 4.30 صباحًا، لتأمين الأماكن في طوابير في متاجر الخمور. من المقرر أن تفتح المتاجر في الساعة 9 صباحًا للمرة الأولى منذ 26 مارس.


جنوب افريقيا

كورونا

اجراءات الاغلاق

الاتحاد الافريقي

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