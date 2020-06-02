ضبط 1620 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر مايو بمراكز المنيا

قال اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، إن الحملات التموينية التي نظمتها مديريه التموين نجحت خلال شهر مايو الماضي في ضبط وتحرير 1620 مخالفة تموينية متنوعة، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية ضبطت 1620 مخالفه تموينية متنوعة منها 1250 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين 537 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 127 مخالفه لخبر غير مطابق للمواصفات، 50 مخالفه لتوقف بعض المخابز بدون علم الجهات المعنية، 15 مخالفة لتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، 33 مخالفة لعدم وجود سجلات، 488 مخالفه تموينية متنوعة، و في مجال متابعة الأسواق 370 مخالفه تموينية 50 مخالفه لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، 26 مخالفه لمنتجات بدون تاريخ صلاحيه، 18 مخالفه تتعلق بالمواد البترولية والطاقة، 68 مخالفه للحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 16 مخالفه غش تجاري، 90 مخالفه لتجار تموينين، 67 مخالفه تموينية متنوعة، 35 مخالفه لوجود منتجات بدون فواتير مخالفه لأحكام قانون 113 .
ومن ناحية أخرى تمكنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، من إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، منها حاله تعد بالبناء بدون ترخيص والمخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008، و4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وأنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة. كما ازالت الوحده المحليه لمركز بني مزار حالتي تعد على ارض زراعيه بقريه ابو العباس بمساحه واحد قيراط
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة