ضبط 1620 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر مايو بمراكز المنيا

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية ضبطت 1620 مخالفه تموينية متنوعة منها 1250 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين 537 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 127 مخالفه لخبر غير مطابق للمواصفات، 50 مخالفه لتوقف بعض المخابز بدون علم الجهات المعنية، 15 مخالفة لتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، 33 مخالفة لعدم وجود سجلات، 488 مخالفه تموينية متنوعة، و في مجال متابعة الأسواق 370 مخالفه تموينية 50 مخالفه لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، 26 مخالفه لمنتجات بدون تاريخ صلاحيه، 18 مخالفه تتعلق بالمواد البترولية والطاقة، 68 مخالفه للحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 16 مخالفه غش تجاري، 90 مخالفه لتجار تموينين، 67 مخالفه تموينية متنوعة، 35 مخالفه لوجود منتجات بدون فواتير مخالفه لأحكام قانون 113 .

ومن ناحية أخرى تمكنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، من إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، منها حاله تعد بالبناء بدون ترخيص والمخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008، و4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وأنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة. كما ازالت الوحده المحليه لمركز بني مزار حالتي تعد على ارض زراعيه بقريه ابو العباس بمساحه واحد قيراط