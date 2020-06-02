شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض أسعار الخوخ العريشي لـ4 جنيهات للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 2-6- 2020 ، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا بالرغم من الإقبال الكبير على الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن اليوسفي يتراوح بين 4-9 جنيهات، والبرتقال الصيفي 5-8 جنيهات، وسجل سعر الليمون ليتراوح 6-16جنيها للكيلو وانخفاض اسعار الخوخ العريشي ليتراوح سعره بين4-6 جنيهات مقابل 5-8 جنيهات.

وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري ليتراوح بين 5-10جنيهات، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت والشمام 4-7 أسعار الجوافة 3-7 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.

كما أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2 مليون و400 ألف طن، وانفراجه في تدفق الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والاوربية، طبقا للشروط الحجرية والتي تتفق مع الدول المستوردة، وفتح منافذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.