اليوم السابع
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درع الوجه "Face shield" مقابل الكمامة أيهما أفضل لحمايتك من كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:00 ص
درع الوجه "Face shield" مقابل الكمامة أيهما أفضل لحمايتك من كورونا طريقة ارتداء الكمامة، درع الوجه، الفرق بين الكمامة ودرع الوجه، درع الوجه face shield،
كتبت فاطمة خليل

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يبحث الكثيرون عن أفضل طرق للوقاية من فيروس كورونا، ويحتار البعض بين ارتداء الكمامة أو درع الوجه "Face shield" وأيهما أفضل فعالية في الوقاية، ودرع الوجه هو واقي مصنوع من ورقة بلاستيكية شفافة تغطي وجهك بالكامل بدلاً من الأنف والفم فقط، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بين درع الوجه والكمامة، وأيهما الأفضل للوقاية من كورونا، وفقا لموقع "تايمز أوف انديا".

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الهدف وراء ارتداء الكمامة
 

الهدف وراء ارتداء كمامة الوجه هو تقليل مخاطر انتقال فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنها قد تعمل أيضًا كحاجز حينما يسعل الناس أو يعطسون أو يضحكون أو يتحدثون، فهي قد تمنع التعرض الفيروسي الفوري ولكن الفعالية تعتمد على كيفية ارتداء الكمامة.

يرتدي الكثير من الأشخاص أقنعة الوجه بشكل غير صحيح، مما يجعلها غير فعالة في النهاية، فمثلاً إذا قمت بسحب القناع لأسفل للتحدث أو لمس الطبقة الخارجية من القناع بيديك ثم لمس وجهك، هذا يلغي تمامًا فوائد ارتداء الكمامة.

درع الوجه face shield
درع الوجه face shield

أهمية واقيات الوجه face shield
 

على عكس الكمامة فإن واقيات الوجه تغطي الوجه بالكامل من الرأس وتمتد أسفل الذقن تمامًا، ووفقاً لدراسة حديثة أجريت لاختبار "فعالية دروع الوجه ضد قطرات السعال من الهباء الجوي" وجد العلماء أن درع الوجه قلل من التعرض واستنشاق الهباء الجوى بنسبة 96 % في مسافة 45 سم من السعال.

يمكن أن تثبت أيضًا أنها أكثر راحة وملاءمة للارتداء من قبل الأشخاص عند مقارنتها بأقنعة الوجه التي قد تكون مقيدة وغير مريحة عند استخدامها لساعات طويلة جدًا.

face_mask_lady_cover

الطريقة الصحيحة لارتداء واقي الوجه
 

يمكن أيضًا إعادة استخدام واقيات الوجه من خلال التنظيف الفعال بالماء والصابون أو المطهرات وقد تكون في متناول الكثير من الناس.

تسمح واقيات الوجه للآخرين برؤية تعابيرهم أو قراءة شفاههم، مما يمهد لتواصل أفضل دون الحاجة إلى خلعه مثل الكمامة.

ومع ذلك، وفقًا للأطباء الذين كتبوا مقالًا في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، يجب أن تمتد دروع الوجه إلى تحت الذقن، ويجب أن تكون خارج الأذنين ويجب ألا تكون هناك فجوة بين الجبين وقطعة رأس الدرع.

COVID-19-Protecting-healthcare-personnel-with-3D-printed-masks-and-face-shields

أيهما الأفضل دروع الوجه أم الكمامة؟
 

لكل من الدروع والكمامات إيجابياتها وسلبياتها، بالإضافة إلى ذلك، توفر الكمامة حماية دقيقة عند مقارنتها بدروع الوجه التي قد لا تتمكن من حجب قطرات فيروسية إذا كان شخص ما يقف بجانبك أو يعطس في اتجاهك.

بالمقارنة مع أقنعة الوجه، قد تكون الدروع أيضًا ضخمة قليلاً عند ارتدائها.

من المهم أن نفهم أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحل محل غسل اليدين والحفاظ على المسافة الاجتماعية، لذلك ، حتى عندما ترتدي واقيات الوجه والكمامة ، يجب أن تحاول الحفاظ على مسافة لا تقل عن 2 متر للحفاظ على سلامتك.

 


طريقة ارتداء الكمامة

درع الوجه

الفرق بين الكمامة ودرع الوجه

درع الوجه face shield

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