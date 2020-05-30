ما لا يجب فعله عند ارتداء كمامة.. نصائح الصحة العالمية للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

كتب هيثم سلامة

نصحت منظمة الصحة العالمية في القاهرة بضرورة ارتداء الكمامة حيث تعتبر من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، موضحة أنها وحدها لا تحمى من الوباء، ولابد من الابتعاد عن الآخرين مسافة لا تقل عن متر، وغسل اليدين باستمرار.

نشر حساب منظمة الصحة العالمية في مصر، عبر موقع تويتر، "إنفوجراف" يحتوى على العديد من الإرشادات عند ارتداء الكمامة، قائلة: "ما لا يجب فعله عند ارتداء الكمامة ودائما تذكر أن ارتداء الكمامة وحده لا يحميك من عدوى كوفيد-19 ابتعد عن الآخرين مسافة لا تقل عن واحد متر، ودائما اغسل يديك بشكل جيد ومتكرر حتى لو ترتدي كمامة".





وجاء في الإنفوجراف، أن لابد أن لا نستخدم الكمامة ممزقة أو رطبة، كما أنه لا توضع على الأنف أو الفم فقط، ولابد أيضا من عدم لمس الجهة الخارجية، وعدم نزعها عند التحدث مع الآخرين أو عندما القيام بأي شيء آخر ، وأنها لاتستخدم مجددا.

وأوضح الإنفوجراف، إن استخدام الكمامات وحده لن يحمى من عدوى كوفيد – 19، ولكن لابد الابتعاد على الأخرين مسافة متر واحد على الأقل، وغسل اليدين بشكل جيد ومتكرر حتى لو كنت ترتدى الكمامة.