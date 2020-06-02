اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على 4 حالات أجاز القانون معها تأجيل تنفيذ العقوبات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:45 م
تعرف على 4 حالات أجاز القانون معها تأجيل تنفيذ العقوبات عقوبة الحبس
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الباب الثالث منه المعنون بـ"في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية"، على بعض الحالات التى يجوز معها تأجيل تنفيذ الأحكام، وهى التى تم تحديدها من المواد 485 وحتى 488، وهذه الحالات هى:

1- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع. فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

 2- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

 3- إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

4- إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر. ونصت المادة 489 على أنه للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب. وينص القانون فى هذا الباب على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

كما إنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

 


قانون الإجراءات الجنائية

حالات تأجيل تنفيذ العقوبات

العقوبات المقيدة للحرية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الحكم الغيابي في تجارة المخدرات لا يسقط بالتقادم" مبدأ أرسته محكمة النقض.. وحكمها يستند لقاعدة "الخاص يقيد العام".. وتؤكد: لا تسرى مواد سقوط العقوبة فى قانون الإجراءات الجنائية

السبت، 18 أبريل 2020 05:00 ص

اعرف صلاحيات محكمة الجنايات من قانون الإجراءات الجنائية

السبت، 11 أبريل 2020 04:19 م

قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز استجواب المتهم فى غياب محاميه إلا حال التلبس

الأحد، 08 مارس 2020 05:17 ص

وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.. ما هو الإشكال فى تنفيذ الحكم؟

الجمعة، 31 يناير 2020 09:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة