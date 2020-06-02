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تعرف على غرامة دخول مدارس المنيا بدون كمامة وعدد من لهم حق دخول الامتحان

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:00 ص
تعرف على غرامة دخول مدارس المنيا بدون كمامة وعدد من لهم حق دخول الامتحان محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إنه بعد الاطلاع على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وعلى تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واستمرار لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين ودرءاَ لآية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

فإن مديرية التربية والتعليم بالمنيا أصدرت قرارا بالتزام جميع العاملين والمترددون على المنشآت الحكومية "ديوان المديرية ــ الإدارات التعليمية ــ المدارس" بارتداء الكمامات الواقية، ولفت إلى أن القرار أكد على منع دخول أيا من المترددين أو العاملين إلى تلك الأماكن دون ارتداء الكمامة، وأشار أنه تقرر توقيع عقوبة على كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تتجاوز 4000.

وأشار عزب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحان الفصل الدراسى الثانى من طلاب الشهادة الإعدادية والذين لم يتقدموا بالأبحاث ممن تقدم للامتحان الفصل الدراسى الأول بلغ 256 طالبا، ولهم حق دخول الدور الثاني.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد أعلن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 / 2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية %97.79، حيث حصل 528 طالباً وطالبة على الدرجات النهائية وهى 280 درجة، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرة التربية والتعليم.

وقال عزب إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 98172 طالباً، حضر منهم 96003 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 96003 طالباً.


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