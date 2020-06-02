بايدن يتهم ترامب باستخدام قوات الجيش ضد الأمريكيين

كتب أحمد عرفة

اتهم جون بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام قوات الجيش ضد الأمريكيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار، موضحا أن هذه التحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية، وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال خطابه في البيت الأبيض، أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص.

وقال دونالد ترامب، إنه طلب من حكام الولايات نشر الحرس الوطني بالأعداد الكافية لحماية المواطنين، متابعا: سأتخذ قرار بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، : أحذر منظمي الإرهاب والحركات بأننا سنحاكمهم، وسأتخذ قرارا بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه بالبيت الأبيض: واجبي الأول هو الدفاع عن هذا الشعب، وتابع دونالد ترامب: بالنسبة لجورج وأسرته أقول إن موته لن يذهب سدى.

وH;] الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن أسمح باختطاف أصواتهم، وأضاف الرئيس الأمريكي: سنطبق العدالة في قضية مقتل جورج فلويد، وسأعمل على احترام قانون البلاد.