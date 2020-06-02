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التشيك تعتزم استئناف الرحلات الدولية بدءا من 15 يونيو الجارى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:05 م
التشيك تعتزم استئناف الرحلات الدولية بدءا من 15 يونيو الجارى إجراءات مواجهة فى التشيك
كتبت: هناء أبو العز

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تعتزم جمهورية التشيك، استئناف الرحلات الجوية الدولية بدءا من 15 يونيو الجارى بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
وأوضحت وسائل إعلامية محلية اليوم الثلاثاء، أن التشيك تخطط لوضع نظامٍ يصنف الدول على حسب مدى انتشار فيروس  كورونا المستجد داخلها، مضيفة أنها سوف تضع في نظامها الجديد 19 دولة أوروبية في خانة الدول الأقل خطورة.
 
وتعتزم تشيكيا وضع عمليات السفر من وإلى بريطانيا والسويد معاً ضمن الأكثر خطورة في أوروبا، وسيكون بمقدور مواطنيها السفر بدون قيود لألمانيا، النمسا، بولندا، وسلوفاكيا.
 
وقامت التشيك بإلغاء معظم القيود التي كانت مفروضة بسبب الفيروس، حيث عاودت المطاعم والفنادق مزاولة أعمالها منذ 25 مايو الماضي.
 

التشيك

كورونا

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فيروس كورونا

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