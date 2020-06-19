ننشر أسماء مستحقى مساكن بديل العشوائيات بمناطق جبل العفش ومجاهد بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل "اليوم السابع" على أسماء المستحقين لمساكن بديل العشوائيات من مناطق جبل العفش ومجاهد والمقرر نقلهم إليها قريبا، والمتواجدة غرب الغردقة وتسمي مساكم الروضة، والتي أعلن محافظة البحر الأحمر عن تسليمها قريبا .

ناشد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، المواطنين المتقدمين للمساكن بديل العشوائيات التوجه إلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة خلال الفترة من يوم السبت المقبل حتي الخميس نهاية الموافق 25 يونيو الجاري، لتقديم أصول الأوراق وتسليم العقود، وسداد المستحقات المالية، تمهيداً للبدء في تسليم الوحدات السكنية البديلة.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى استجابة لمناشدات الأهالى خلال الفترة الماضية له بتسليم هذه الوحدات، وتأكيداً لتعهده بتسليم بديل العشوائيات بعد تحديد المستحقين ومن ينطبق عليهم الشروط.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ترتكز على توفير حياة كريمة للمواطنين، والدولة لديها خطة طموحة للقضاء على العشوائيات بتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بهم.

وكانت انتهت محافظة البحر الأحمر، من أعمال الإنشاءات وتركيب المرافق، بمساكن بديلة العشوائيات بمدن الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا والقصير، وجنوب البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من الأعمال بها وتجرى أعمال رصف الطرق الخارجية المؤدية لها.

ويضم مشروع الروضة بالغردقة الخاص بالمساكن البديلة للعشوائيات 600 وحدة سكنية داخل 30 عمارة، وكذلك 250 منزل سكنى، حيث أن سيتم نقل أهالى جبل العفش ومجاهد ومنطقة زرزارة لتلك المنطقة من خلال كشوف بأسماء المستحقين تم أعدادها بمعرفة مجلس المدينة.