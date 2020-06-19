اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 11:16 م
خالد صلاح
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باكستان توقع اتفاقيات قرض بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار فى البنية التحتية

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:19 م
باكستان توقع اتفاقيات قرض بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار فى البنية التحتية عمران خان رئيس وزراء باكستان
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وقعت باكستان ثلاث اتفاقيات قرض بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي مع البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوى والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، وذلك لتعزيز مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد إلى جانب تعزيز أنظمة الصحة والتعليم فى البلاد.


وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حضر أيضا مراسم حفل التوقيع على الاتفاقيات التي جرت بمقر رئاسة وزراء باكستان فى إسلام آباد اليوم الجمعة.


ووقع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية نور أحمد على الاتفاقيات نيابة عن حكومة باكستان، بينما وقعها مدير عمليات البنك الدولي ومدير عمليات بنك التنمية الآسيوي في باكستان نيابة عن البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وسيتم دفع المبلغ 1.5 مليار دولار أمريكى لباكستان فى بضعة أيام مقبلة.


عمران خان

باكستان

اتفاقيات

الهند

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