اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

المنطقة الأزهرية بالمنيا تطالب طلاب الثانوية الأخذ بالإجراءات الاحترازية

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:01 م
المنطقة الأزهرية بالمنيا تطالب طلاب الثانوية الأخذ بالإجراءات الاحترازية امتحانات طلاب الأزهر - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناشدت منطقة المنيا الأزهرية طلاب الثانوية الذين سيؤدون امتحانات نهاية العام الأحد المقبل 21 يونيو الجاري، أخذ بجميع الإجراءات الإحترازية من التعقيم وإرتداء الكمامة والتباعد وعدم التجمع حفاظا علي صحتهم.
 
وطالبت منطقة المنيا الأزهرية في بيان لها، الطلاب في حالة الشعور بتعب أو إرتفاع في درجة الحرارة تقديم طلب التأجيل للدور الثاني مع الاحتفاظ بالحق في الدرجة كاملة، وذلك قبل بدء الامتحانات، مع الإخلاص والاعتماد علي الله إعمالا لقوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
 
ونصح الدكتورأحمد طلب الشريف، رئيس المنطقة الأزهرية بالمنيا، الطلاب بكتابة الاسم ورقم الجلوس بالمكان المخصص على غلاف كراسة الامتحان، والتأكد من عدد صفحات كراسة الإجابة ومطابقتها للعدد الموجود ومسلسل الصفحات صحيح وجميع الأوراق سليمة وذلك قبل البدء في الإجابة، وفي حالة وجود غير ذلك يطلب تبديل كراسة الإجابة، مع تجنب العبث بكراسة الامتحان سواء بقطع أو تمزيق صفحة منها، لأن هذا يعرض للمساءلة.
كما طالب رئيس المنطقة بقرأة التعليمات الموجودة على خلفية رقم الجلوس أو مقدمة كراسة الإجابة، واستخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص عند الرسم، ووعدم استخدام مزيل الكتابة أبدا.
 
وشملت تعليمات المنطقة الأزهرية، عدم اصطحاب التليفون المحمول أو الكتب تجنبا للمساءلة القانونية، ويمكن أخذ زجاجة ماء خاصة بكل طالب حفاظا علي صحته.
 
وأيضا تجنب عند أسئلة "الاختيار من متعدد" تظليل أكثر من رمز، وعند حدوث ذلك يجب عليك كتابة كلمة "ملغاة" أمام أي اختيار زائد حتى لا تفقد درجة السؤال، وبعد الإجابة يجب المراجعة مرة تلو المرة وتسليم ورقة الإجابة والتوقيع بالإنصراف والخروج بلا تجمعات داخل أو خارج المعاهد، للحفاظ علي الصحة.
 

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

المنطقة الازهرية

امتحانات الأزهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة