اليوم السابع
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ارتفاع سعر الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:38 م
ارتفاع سعر الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر الذهب مساء الجمعة في مصر بقيمة جنيهين، إذ سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 780 جنيها للجرام، وهو أعلي سعر للذهب في تاريخه بمصر، مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً.
 
 
 
عيار 18 : 668.55 جنيه
 
 
 
عيار 21 : 780 جنيها
 
 
 
عيار 24 : 891.40 جنيه
 
 
 
 
 
الجنيه الذهب : 6240 جنيها
 
 
 
السعر العالمي : 1742 دولار
 
ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ فاقمت زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف من موجة تفش ثانية، وهو ما قد يجبر حكومات على فرض إجراءات عزل عام جديدة.
 
وزاد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1740.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1747.90 دولار للأوقية.
 
كانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار.
 
وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات حوالي 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.
 
صعدت أسعار الذهب 14 بالمئة منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية.
 
ومقابل سلة عملات، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي بلغ 97.38.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.91 بالمئة إلى 1907.44 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
 
وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 824.50 دولار للأوقية، محققا زيادة 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
 
وارتفعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 17.73 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.
 
 

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