اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 03:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى منشية ناصر وزيان وعزبة مصطفى فى دمياط يشكون سوء حالة النظافة

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:00 ص
أهالى منشية ناصر وزيان وعزبة مصطفى فى دمياط يشكون سوء حالة النظافة سوء حالة النظافة
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتكى أهالى قرى منشية ناصر وزيان وعزبة مصطفى عوض الواقعتين على طريق جمصه كفر الغاب من انتشار أكوام القمامة بشكل كبير على مدخل القرى والعزب المجاورة للطريق .

وقال أحمد عبد المنعم إبراهيم أحد الأهالي، إن مدخل القرية يوجد به مقلب قمامة يتم إلقاء فيه المخلفات، مضيفًا أن تلك المنطقة محرومة من الخدمات ولا يوجد بها أى اهتمام ولا يتم رفع القمامة.

وتابع قائلا جميع الأهالى يشتكون من سوء حالة النظافة والطرق وعدم وجود وحدة صحية وان كل طرق القرية مكسرة ولا تصلح للسير عليها وتحديدا الطريق الدائرى كفر الغاب - شربين.

وأضاف ممدوح السيد أحد الأهالى انهم لم يعد يتحملون رائحة القمامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح، وطالب السيد مسئولى المحافظة برفع القمامة من الأرض وإلغاء هذا المقلب  حيث أن الأرض أملاك دولة تتبع هيئة الاوقاف.

و ناشد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتفقد القرية والعزب المجاورة للوقوف بنفسها على  حالة النظافة بها.

جدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أصدرت قرارا بإقالة رؤساء قرى الوسطانى وكفر الغاب من مناصبهم لتقاعسهم عن أداء عملهم وعودتهم إلى أماكن عملهم الأصلية، وكذا إحالة المسؤل عن الرى للتحقيق على خلفية تزايد التعديات على ممتلكات الرى وعمل تغطية عشوائية على الترع وبدون متابعة من المديرية .

جاء ذلك خلال مواصلة المحافظ لسلسة الجولات المفاجئة لمتابعة الأعمال الجارية داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة والقرى التابعة لها،وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة كفر سعد والقرى التابعة لها.

IMG-20200617-WA0073
 
IMG-20200617-WA0076
 
IMG-20200617-WA0078
 

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حاله النظافة

كفر الغاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة