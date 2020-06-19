أهالى منشية ناصر وزيان وعزبة مصطفى فى دمياط يشكون سوء حالة النظافة

دمياط عبده عبد البارى

اشتكى أهالى قرى منشية ناصر وزيان وعزبة مصطفى عوض الواقعتين على طريق جمصه كفر الغاب من انتشار أكوام القمامة بشكل كبير على مدخل القرى والعزب المجاورة للطريق .

وقال أحمد عبد المنعم إبراهيم أحد الأهالي، إن مدخل القرية يوجد به مقلب قمامة يتم إلقاء فيه المخلفات، مضيفًا أن تلك المنطقة محرومة من الخدمات ولا يوجد بها أى اهتمام ولا يتم رفع القمامة.

وتابع قائلا جميع الأهالى يشتكون من سوء حالة النظافة والطرق وعدم وجود وحدة صحية وان كل طرق القرية مكسرة ولا تصلح للسير عليها وتحديدا الطريق الدائرى كفر الغاب - شربين.

وأضاف ممدوح السيد أحد الأهالى انهم لم يعد يتحملون رائحة القمامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح، وطالب السيد مسئولى المحافظة برفع القمامة من الأرض وإلغاء هذا المقلب حيث أن الأرض أملاك دولة تتبع هيئة الاوقاف.

و ناشد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتفقد القرية والعزب المجاورة للوقوف بنفسها على حالة النظافة بها.

جدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أصدرت قرارا بإقالة رؤساء قرى الوسطانى وكفر الغاب من مناصبهم لتقاعسهم عن أداء عملهم وعودتهم إلى أماكن عملهم الأصلية، وكذا إحالة المسؤل عن الرى للتحقيق على خلفية تزايد التعديات على ممتلكات الرى وعمل تغطية عشوائية على الترع وبدون متابعة من المديرية .

جاء ذلك خلال مواصلة المحافظ لسلسة الجولات المفاجئة لمتابعة الأعمال الجارية داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة والقرى التابعة لها،وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة كفر سعد والقرى التابعة لها.