اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل 300 عالق مصرى قادما من قطر

الخميس، 18 يونيو 2020 09:30 ص
مطار القاهرة يستقبل 300 عالق مصرى قادما من قطر مصر للطيران
كتب ــ أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس رحلة شركة مصر للطيران الاستثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط ، على متنهما نحو 300 راكبا من المصريين العالقين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة استثنائية رقمها MS2931 التابعة لشركة مصر للطيران ، قادمة من سلطنة عمان، وذلك ضمن الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المصرية لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم، وبالفعل تم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يوميا.

 

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

 

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


مطار القاهرة

اخبار المطار

وصول عالقين

قطر

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