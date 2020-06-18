اليوم السابع
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قادة الاتحاد الأوروبى يعقدون قمة افتراضية غداً لبحث الإطار المالى

الخميس، 18 يونيو 2020 01:05 م
قادة الاتحاد الأوروبى يعقدون قمة افتراضية غداً لبحث الإطار المالى الاتحاد الأوروبى
كتب مايكل فارس

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يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي غداً الجمعة، مؤتمر قمة عبر الفيديو لإجراء مناقشة حول الإطار المالي متعدد السنوات ( 2021 - 2027 ) وحزمة الانتعاش الاقتصادي.
 
وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل سوف يترأس الاجتماع، فيما تمثل المقترحات الحزمة المالية التي قدمتها المفوضية الأوروبية في 27 مايو 2020 محور مناقشة رؤساء الدول والحكومات.
 

وقال مصدر في المجلس الأوروبي في بروكسل إن النقاش سيكون فقط بمثابة نقطة انطلاق لقمة أخرى في وقت لاحق بسبب الخلافات التي لا زالت قائمة بين الدول الأعضاء بشان تفاصيل خطة الانتعاش وحجم الدعم الذي تتلقاه الدول وطبيعة وشكل هذا الدعم.
 

وتعدالقمة هي الخامسة من نوعها عل المستوى الأوروبي منذ تفشي وباء كورونا المستجد بعد تلك التي جرت في 10 مارس و 17 مارس و 26 مارس و 23 أبريل، كما تنطلق القمة بتبادل الآراء مع رئيس البرلمان الأوروبي ، ديفيد ساسولي، ثم يبدأ أعضاء المجلس الأوروبي اجتماعهم بعرض يقدمه رئيس وزراء كرواتيا ، أندريه بلينكوفيتش ، بشأن نتائج الرئاسة الكرواتية للمجلس.
 
 
 
ومن المقرر أن يقوم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لين، بإبلاغ القادة عن مناقشاتهم مع رئيس الوزراء بوريس جونسون في الاجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذي عقد عبر مؤتمر بالفيديو في 15 يونيو 2020، كما ستطلع رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاغارد ، القادة على الوضع الاقتصادي.

 


الاتحاد الاوروبى

الاطار المالى

قمه

قمه افتراضيه

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