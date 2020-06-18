اليوم السابع
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لمواجهة التناقص الطبيعى للآبار والحقول القديمة..

تحقيق كشف بترولى في جنوب خليج السويس يحتوي على 70 مليون برميل زيت خام

الخميس، 18 يونيو 2020 09:14 ص
تحقيق كشف بترولى في جنوب خليج السويس يحتوي على 70 مليون برميل زيت خام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت - مروة الغول

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فى إطار استراتيجية قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام، ولمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى للآبار والحقول القديمة، من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار، تم تحقيق كشف بترولى (GNN-4) بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يومياً من الزيت الخام، وتشير التقديرات إلى تواجد حوالى 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج، وتشرف شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول فنياً على منطقة الامتياز البترولى.
 
حققت الكشف الشركة المشتركة بتروجلف - مصر القائم بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة بيكو المحدودة وشركة كوفبك مصر.
 
وتشير هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح عمليات البحث والاستكشاف في الحقول الحالية، وأن هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التى لم تكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة تسهم فى تحقيق هذه الرؤية.

البترول

كشف بترولي جديد

خليج السويس

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