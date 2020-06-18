التزود بالوقود فى ميناء الفجيرة الإماراتى يتراجع فى مايو بسبب أزمة كورونا

سنغافورة (رويترز)

قالت 4 مصادر تجارية، إن أنشطة إعادة تزود السفن بالوقود فى ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو مركز لتزويد السفن بالوقود وتخزينه فى الشرق الأوسط، تراجعت فى مايو مع تفاقم تراجع الطلب بسبب تباطؤ التجارة العالمية بفعل جائحة فيروس كورونا.

وذكرت المصادر المطلعة على التجارة فى المنطقة والتى طلبت عدم نشر أسمائها أن أحجام التزود بالوقود فى الفجيرة انكمشت إلى ما يتراوح بين 200 ألف و300 ألف طن فى مايو انخفاضا من متوسط يتراوح بين 700 ألف و800 ألف طن.

وقال أحد المصادر وهو متعامل فى الوقود البحرى فى الإمارات "كله بسبب كوفيد" فى إشارة لانخفاض أنشطة الشحن. وكوفيد-19 هو مرض يصيب الجهاز التنفسى بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتباطأ الطلب على التزود بالوقود فى الفجيرة مع تسبب التبعات الاقتصادية لتفشى كورونا فى تباطؤ التجارة العالمية. كما تراجعت حركة ناقلات النفط الخام فى المنطقة بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا الإمدادات لدعم الأسعار.

وقال المصدر إن أنشطة التزود بالوقود فى يونيو ، "ما زالت بطيئة جدا" بعدد يحصى على أصابع اليد الواحدة فقط من الطلبات يوميا.