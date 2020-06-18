الأجهزة الأمنية تكشف هوية جثة تم العثور عليها بمبنى تحت الإنشاء بالأسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية فى كشف هوية جثة الشاب المتعفنة التى تم العثور عليها داخل احدى المبانى بشارع السكة الحديد بدائرة قسم ثان الإسماعيلية .

وكان احد العاملين باحدى المحلات الشهيرة ببيع الحلويات فى الإسماعيلية قد عثرعلى جثة متعفنة باحدى المبانى تحت الإنشاء بشارع السكة الحديد دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية مفاده بورود بلاغ للعميد طاهر سليم مأمور قسم ثان الإسماعيلية بالعثور على جثة شاب فى حالة تعفن داخل احد المبانى بشارع السكة الحديد دائرة القسم.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ المقدم مروان الطحاوى رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه وبسؤال احد شهود العيان قرر بأنه يعمل بمحل الحلويات الملاصق لمكان العثور على الجثة وأضاف أنه هو وزوملائه فوجئوا منذ عدة أيام بإنبعاث رائحة كريهة فى المكان تزدادا يوما عن يوما وأشار بأنه اكتشف اليوم وجود الجثة داخل احد المبانى فقام بإبلاغ الشرطة ومن خلال مناظرة الجثة تبين أنها لشاب فى العقد الرابع من العمر وفى حالة تعفن ومنتفخة.

وتوصلت تحريات المباحث أن الجثة لشاب يدعى "تامر،م،ي"43 عام بدون عمل مقيم عرايشية مصر دائرة قسم ثان الإسماعيلية وأضافت التحريات بأن الشاب خرج حديثا من السجن وأنه دائم التواجد فى الشوارع والنوم فيها وباستدعاء شقيقه "سائق" لسؤاله أكد فى أقواله بأنه لا يتهم احدا فى التسبب فى موت شقيقه.

تم تحرير المحضر اللازم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية وتم اخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.