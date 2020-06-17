اليوم السابع
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وكيل "صحة الغربية" يتفقد مستشفى السنطة المركزى للتأكد من توافر الأدوية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:26 م
وكيل "صحة الغربية" يتفقد مستشفى السنطة المركزى للتأكد من توافر الأدوية وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزى للتأكد من توافر الأدوية
الغربية عادل ضرة

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تفقد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربيه، مستشفى السنطه المركزى، يرافقه كل من الدكتوره هيام ابوحمر مدير الطب العلاجى والدكتور محمد الششتاوى مدير اداره الرعايه الحرجه والعاجلة والدكتوره حسناء سالم مدير مكافحه العدوى وفى حضور د سامى سلامه مدير مستشفى السنطه المركز، لمتابعه سير العمل وجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما قام بتفقد مبنى الغسيل الكلوى والاطمئنان على تقديم الرعايه الطبيه للمرضى وقسم الاستقبال والطوارئ والحضانات وبنك الدم والتأكد من توافر الادويه والمستلزمات الوقائييه لحمايه الأطقم الطبيه ومتابعه ما تم من انشاءات بالمستشفى.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميده أنه تم تخصيص مبنى معزول يتضمن 20 سرير للعزل الخاص بمرضى الكرونا المستجد ووحده رعايه متوسطه وبعض ماكينات الغسيل الكلوى لعلاج حالات الاصابه بفيروس كورونا.

كما قامت الدكتوره حسناء أثناء الزياره بتحديد مكان لفرز وتصنيف المرضى و تحديد مسارات امنه لمرضى الطوارئ وتحديد مسارات لمرضى الكرونا المستجد.

وفى نهاية المرور وجه الدكتور عبد الناصر، الشكر والعرفان لكل الطاقم الطبى، والعمال مبينا أن المجهود المبذول خلال الفترة السابقة يشاد به، وأنه على أعلى مستوى من المهنية الطبية.

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وكيل صحة الغربية

مستشفى السنطه

المستلزمات الطبية بمستشفى السنطه

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