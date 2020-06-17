وزير الصحة النمساوى: وضع أزمة كورونا جيد ولكنها لم تنته بعد

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أكد وزير الصحة النمساوى ردولف انشوبير، أن وضع وباء كورونا فى النمسا جيد، لكن الأزمة لم تنته.

وقال وزير الصحة - في تصريحات اليوم /الأربعاء: - إنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ولكن وضع الأزمة "جيد جدا".

وأوضح الوزير - عقب لقاء مع عالم الفيروسات الشهير في برلين كريستيان دروستين - "لدينا 417 شخصًا مريضًا حاليًا، منهم 71 حالة في المستشفيات و11 حالة في العناية المركزة، بينما تعافى 16 ألفا و89 حالة، وتوفي 687 شخصا".

وأضاف الوزير أنه من أجل منع المزيد من تفشي الوباء والحفاظ على الوضع تحت السيطرة، يتم العمل على استراتيجية اختبارات طبية واسعة النطاق للأشهر القادمة، وسيتم تنفيذها اعتبارا من بداية يوليو المقبل.

وأشار الوزير، إلى أهمية إعلان مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم أنها تعتزم استثمار عدة مليارات يورو في عقود مسبقة مع الشركات المصنعة للأدوية من أجل تسريع التنمية، لافتا إلى أن اللقاح يجب أن يكون جاهزًا في غضون 12 إلى 18 شهرًا، ويفضل إن أمكن ذلك بشكل أسرع.