فى جلسة الكنيست اليوم.. تبادل بالتخوين والاتهامات بين ليبرمان وعضو بالليكود

كتب- هاشم الفخراني

شهدت جلسة الكنيست اليوم مشادات كلامية بين أعضاء الكنيست وصلت لدرجة الاتهامات بالتخوين، وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن زعيم حزب "إسرائيل – بينتا" افيجدور ليبرمان قال للنائب عن حزب الليكود دودوا مسالم : أيها العاهر لقد دونت لنفسك سجلاً من النفاق، الأشياء التي قلتها، لا علاقة لها بالواقع".

وجاء الاتهامات أثناء مناقشة مشروع قانون للإطاحة بنتنياهو من خلال منع رئيس وزراء متهم بجرائم فساد من تقلد المنصب.

وكان امسالم قد اتهم ليبرمان بأنه "صديق للقائمة المشتركة، وللنائبة هبة يزبك"، مشيرًا إلى سبب واحد فقط لهذا الاتصال وهو هدفهما الاثنان "بإسقاط نتنياهو".

وأضاف امسالم لليبرمان وحزبه: "ليبرمان يقول إنه خرج ليثبت أنهم لم يتمكنوا في العام الماضي من تغيير الواقع في إسرائيل، فهو ينسى أن حزبه هو من جر إسرائيل إلى انتخابات ثانية، أنتم تثقلون الاقتصاد بالإنفاق غير الضروري لمليارات الشواكل، وكل ذلك لأسباب شخصية".

وأشار امسالم إلى أن "نتنياهو جلب الاعتراف بالقدس على أنها عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأنتم تعرفون أنفسكم كيمين، لم تسمحوا لمدة سنة ونصف لدولة إسرائيل بتشكيل حكومة ومع ذلك تشكون. أنتم لا تخجلون فأنتم من الأشخاص الذين تواصلوا مع القائمة المشتركة".