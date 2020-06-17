اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فى جلسة الكنيست اليوم.. تبادل بالتخوين والاتهامات بين ليبرمان وعضو بالليكود

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:01 م
فى جلسة الكنيست اليوم.. تبادل بالتخوين والاتهامات بين ليبرمان وعضو بالليكود ليبرمان
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت جلسة الكنيست اليوم مشادات كلامية بين أعضاء الكنيست وصلت لدرجة الاتهامات بالتخوين، وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن زعيم حزب "إسرائيل – بينتا" افيجدور ليبرمان قال للنائب عن حزب الليكود دودوا مسالم : أيها العاهر  لقد دونت لنفسك سجلاً من النفاق، الأشياء التي قلتها، لا علاقة لها بالواقع".

وجاء الاتهامات أثناء مناقشة مشروع قانون للإطاحة بنتنياهو من خلال منع رئيس وزراء متهم بجرائم فساد من تقلد المنصب.

وكان امسالم قد اتهم ليبرمان بأنه "صديق للقائمة المشتركة، وللنائبة هبة يزبك"، مشيرًا إلى سبب واحد فقط لهذا الاتصال وهو هدفهما الاثنان "بإسقاط نتنياهو".

وأضاف امسالم لليبرمان وحزبه: "ليبرمان يقول إنه خرج ليثبت أنهم لم يتمكنوا في العام الماضي من تغيير الواقع في إسرائيل، فهو ينسى أن حزبه هو من جر إسرائيل إلى انتخابات ثانية، أنتم تثقلون الاقتصاد بالإنفاق غير الضروري لمليارات الشواكل، وكل ذلك لأسباب شخصية".

وأشار امسالم إلى أن "نتنياهو جلب الاعتراف بالقدس على أنها عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأنتم تعرفون أنفسكم كيمين، لم تسمحوا لمدة سنة ونصف لدولة إسرائيل بتشكيل حكومة ومع ذلك تشكون. أنتم لا تخجلون فأنتم من الأشخاص الذين تواصلوا مع القائمة المشتركة".


الكنيست

تل ابيب

إسرائيل

ليبرمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأردن تدين استمرار إسرائيل فى تنفيذ أعمال بالحائط الغربى للمسجد الأقصى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:43 م

الجامعة العربية تدين إعلان إسرائيل إقامة مستوطنة "رامات ترامب" فى الجولان

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:28 م

سعيد الشحات يكتب.. ذات يوم 17 يونيو 1970.. عبدالناصر يجتمع مع حافظ إسماعيل ويحدثه عن تطوير يريد إحداثه خلال أشهر.. ومرحلة جديدة فى الصراع مع إسرائيل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:00 ص

العاهل الأردنى: تحرك إسرائيل لضم أراض فى الضفة الغربية يهدد الاستقرار فى الشرق الأوسط

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:35 ص

السعودية تجدد رفضها خطط إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة