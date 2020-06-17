شرطة تركيا تعتقل أكثر من 167 شخصاً بينهم أفراد بالجيش لمعارضتهم الديكتاتور

كتب محمود العمرى

لا يزال نظام رجب طيب اردوغان يواصل جرائمه ضد أبناء الشعب التركي، حيث اعتقلت الشرطة التركية أكثر من 100 شخص في حملات أمنية تنفيذا لقرارات اعتقال بحق 167 شخصًا من بينهم 119 شخصًا يعملون بالجيش، في ظل نشاط موسع لحملات الاعتقال في تركيا مع بداية هذا الشهر.

وبدأت قوات الأمن التركية حملة أمنية واسعة في 56 مدينة أهمها إزمير لإلقاء القبض على 167 شخصا في إطار التحقيقات المزعومة حول "عناصر حركة الخدمة داخل الجيش"

وفي إطار التحقيقات التي تتولاها نيابة أنقرة صدرت قرارات اعتقال بحق 167 شخصا من بينهم 119 شخصا يعملون ضمن صفوف الجيش، وذلك بحجة تواصلهم مع رموز بحركة الخدمة عبر هواتف عمومية.

وخلال حملات أمنية في 56 مدينة مركزها إزمير، تم إلقاء القبض على أكثر من مئة من الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال ونقلهم إلى مديرية أمن المدينة، وأوضحت السلطات أنه سيتم إلقاء القبض على الأشخاص الآخرين خلال الساعات القادمة.

ومع إعلان تركيا عودة الحياة إلى طبيعتها مطلع هذا الشهر، استأنفت أيضا الملاحقات الأمنية، التي انطلقت عقب انقلاب يوليو 2016، بعد توقف قرابة شهرين.