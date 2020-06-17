اليوم السابع
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خالد صلاح
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سياسي أوكرانى يقول إن لديه جزءا من طبعة جوتنبرج للإنجيل فى مجموعته الخاصة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:22 م
سياسي أوكرانى يقول إن لديه جزءا من طبعة جوتنبرج للإنجيل فى مجموعته الخاصة إنجيل جوتنبرج
رويترز

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 كشف سياسي أوكراني ثري النقاب عن مخطوطة في مكتبته الخاصة يقول إنها جزء من إنجيل جوتنبرج، أول كتاب كبير مطبوع في العالم، وإن كان باحثون قالوا إن ذلك في حاجة إلى توثيق.

وطُبع إنجيل جوتنبرج باستخدام مطبعة متحركة اخترعها يوحنا جوتنبرج في ألمانيا في القرن الخامس عشر. وما زالت عشرات المجلدات فقط من تلك الطبعة موجودة، ويبذل الباحثون جهودا حثيثة لجمع معلومات بخصوص الأجزاء المتناثرة منها.

وأدرج فيكتور ميدفيدتشوك، وهو مشرع أوكراني له علاقات مع روسيا، المخطوطة في إعلان لثروته يعتبر إلزاميا للمسؤولين المنتخبين بموجب برنامج إصلاحي لمكافحة الفساد أقر عام 2016.

وعرض يوم الجمعة الماضي المخطوطة، وهي ورقة واحدة، لرويترز في كييف. وقال إنه اشتراها بناء على نصيحة مستشارين في 2011-2012 تقريبا، ورفض أن يذكر الثمن الذي دفعه فيها.

وقال ميدفيدتشوك، الذي تضم مجموعته الخاصة نحو ثمانية آلاف مجلد من الكتب القديمة بينها الطبعات الأولى للشاعرين ألكسندر بوشكين وتاراس شيفتشينكو، "اشتريتها على الفور وبكل صدق، لم أساوم بخصوص السعر".

وأوضح ميدفيدتشوك أنه لا يعرف كيف وصل هذا الجزء من الكتاب المقدس إلى أوكرانيا لكنه يأتي من نسخة إنجيل كان بحوزة بائع الكتب الأمريكي جابرييل ويلز في القرن الماضي وباعه في صورة أجزاء قطعة بعد الأخرى.

وعلمت فالنتينا بوتشكوفيسكا، مديرة متحف الكتاب والطباعة في أوكرانيا، بأمر هذا الجزء من التقارير إعلامية وقالت إن الخبراء سيقررون ما إذا كان أصليا أم لا.

 


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