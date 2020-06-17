بابا الفاتيكان يشيد بالبحارة فى ظل جائحة كورونا

رويترز

أشاد بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، بمئات الآلاف من البحارة العالقين فى سفنهم بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك فى وضع وصفته الأمم المتحدة بأنه يشكل خطورة على سلامة حركة السفن التجارية فى العالم.

وقال البابا فرنسيس، فى رسالة خاصة مصورة إن أهمية البحارة والعاملين فى الصيد زادت مع تفشى الجائحة لأنهم يمدون العالم بالغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية. وقال إنهم تضرروا بشدة من تداعيات الجائحة.

وأضاف، "فى الأشهر الماضية، شهدت حياتكم وأعمالكم تغيرات كبيرة، فقد قدمتم وما زلت تقدمون تضحيات كثيرة".

وتنقل نحو 90 بالمئة، من التجارة العالمية بحرا.