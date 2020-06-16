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وتوفير الرعاية الصحية الـمُناسبة..

هالة السعيد: خطة 20/2021 تستهدف الحفاظ على حياة الـمواطن المصري

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:23 م
هالة السعيد: خطة 20/2021 تستهدف الحفاظ على حياة الـمواطن المصري هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كتب أحمد حمادة

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وصلت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مقر مجلس النواب للمشاركة فى جلسة لجنة الخطة والموازنة لمناقشة تقرير مشروع خطة السنة الثالثة 2020/2021 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2022.
 
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
 
وقالت السعيد إن هناك اتفاقًا عامًا على أن خطة 20/2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجّهاتها ومُســـــتهدفاتها وأولويّاتها، وذلك فى ظل ظروف التعرض لأزمة فيروس كورونا، فهى تستهدف الحفاظ على حياة الـمواطن الـمصري، وتوفير الرعاية الصحية الـمُناسبة والظروف الـمعيشية الـملائمة، والتي تُمكّنه من العودة لـمُمارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الـمُمكنة.
 
وكانت السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد ناقشت فى مايو الماضي الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
 
جانب من حضور الوزيرة لـ جلسة لجنة الخطة والموازنة لمناقشة تقرير مشروع خطة السنة الثالثة 20202021
جانب من حضور الوزيرة لـ جلسة لجنة الخطة والموازنة
 

هالة السعيد

الخطة والموازنة

أخبار اقتصاد

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