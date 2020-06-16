نقابة أطباء الأسنان: رصدنا 60 إصابة بكورونا بين الأعضاء و86 حالة اشتباه

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتى تمكنت النقابة من خلال لجنة إدار الأزمات، من حصرها بلغ نحو 60 إصابة، وحوالى 86 حالة إشتباه، مشيرا إلى عدم تسجيل أى حالة وفاة حى الآن.

كان قد قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة، أطلقت حملة "إطمن إحنا في ضهرك"، لدعم كافة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، على مدار 24 ساعة، من خلال التواصل على رقم واتس آب: 01061551450.

يأتى ذلك بعدما أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عدة طرق للابلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس كورونا COVID19، بأنحاء الجمهورية، وذلك من خلال التواصل عن طريق الواتس أب علي الأرقام الاتية:

1- النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450 *

ويتم إرسال البيانات الآتية :

- الإسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل

الشكوي : إشتباه / إيجابي /

مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط

2- اتحاد المهن الطبية 01550003456 *

ويتم إرسال البيانات الاتية :

- الإسم / الوظيفة / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل

الشكوي : إشتباه / إيجابي /

مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط

3- وزارة الصحة 01204854721 *

ويتم إرسال البيانات الاتية :

الاسم / مكان العمل / الوظيفية / الشكوي او الاستفسار.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه تقرر غلق مقر النقابة العامة، ووقف العمل بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020، وحتى إشعار آخر لاجراءات تعقيم المبنى، ويأتى هذا القرار بعد 3 أيام من إعلان النقابة استئناف العمل بالمقر، بعد غلق المقر لمدة أسبوع بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، بعد إعلان اتحاد المهن الطبية ظهور 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمقر.