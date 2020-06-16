فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

كتب محمود عبد الراضي

رصد فيديو لحظة نجاح أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مزرعة على مساحة 25 فدان بالبحيرة منزرعة بنبات البانجو المخدر، فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إستهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة ولاسيما مُتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص، بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مساحتها حوالى 25 فدان، بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وتبين أنها منزرعة بالكامل بشجيرات من نبات البانجو المخدر "كاملة النمو"، وبتمشيط قطعة الأرض،ا تبين إقامة خيمة كبيرة بها "على مساحة 200 متر تقريباً" بداخلها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر "مُعد للتعبئة" .

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من المتهمين، بحوزتهم "56 ألف جنيه"- سيارة ربع نقل، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالإشتراك مع المتهم الهارب بزراعة قطعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، ومن خلال تكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط مالك قطعة الأرض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وكشف الفيديو نجاح الشرطة في ضبط عصابة تخصصت في سرقة المحال التجارية بالقاهرة، فضلاً عن ضبط مطبعة غير مرخصة بالعاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.