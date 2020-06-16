اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:37 م
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غواص يحاول تحرير سمكة قرش الحوت من حبل فى تايلاند.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:06 م
غواص يحاول تحرير سمكة قرش الحوت من حبل فى تايلاند.. صور الغواص أثناء قطع الحبل من ذيل سمكة قرش الحوت
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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شهدت جزيرة كوه تاو بتايلاند، محاولة أحد الغواصين، قطع حبل ضخم من ذيل أحدى أسماك قرش الحوت التى علقت فى الحبل و لم تستطع التخلص منه، أثناء قيامها بالسباحة فى مياه الجزيرة. 
 
أثناء قطع الحبل من ذيل سمكة القرش
أثناء قطع الحبل من ذيل سمكة القرش
 
و تعد أسماك القرش الحوت، هى أكبر الأسماك على هذا الكوكب، ويتراوح طول قرش الحوت المتوسط بين 18 و40 قدمًا، وذلك على الرغم من أن حوض أسماك جورجيا يقول إن أكبر أسماك قرش الحوت الذى شوهد وصل طولها إلى 61.7 قدمًا، ومعظم وزن هذه الأسماك يتراوح ما بين 15 و20 طن، ويبلغ حجمها حوالى ضعف سمك القرش الأبيض الكبير، وإذا ما تمت مقارنتها بالحافلة، فهذا هو تقريبًا حجم قرش الحوت.
 
الغواص أثناء قطع الحبل من ذيل سمكة القرش
الغواص أثناء قطع الحبل من ذيل سمكة القرش
 
ويتم العثور على أسماك القرش الحُوت فى المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش فى البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالى 70 عاماً. وظهر هذا النوع قبل حوالى 60 مليون سنة مضت. وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساساً وإن لم يكن حصراً على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة.
 
يحاول الغواص قطع الحبل من ذيل سمكة قرش الحوت
يحاول الغواص قطع الحبل من ذيل سمكة قرش الحوت
 
و من الجدير بالذكر، أعلنت تايلاند، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أى إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد لتظل لليوم الثانى والعشرين على التوالى بدون أى حالة انتقال محلية.
 
يحاول غواص قطع حبل من ذيل سمكة قرش بالقرب من جزيرة كوه تاو
يحاول غواص قطع حبل من ذيل سمكة قرش بالقرب من جزيرة كوه تاو
 
وسجلت تايلاند فى المجمل 58 وفاة بمرض كوفيد-19 الذى يتسبب فيه فيروس كورونا من بين حوالى 3135 إصابة مؤكدة تعافى منها 2993 مريضا، وتعد هذه ثالث مرة خلال ستة أيام لا يتم فيها تسجيل أى حالات إصابة.
 
وقالت بانبرابا يونجتراكول المتحدثة باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن جميع حالات الإصابة التى سجلت مؤخرا جرى رصدها فى الحجر الصحى بين تايلانديين عائدين من الخارج.
 

تايلاند

قرش الحوت

سمك القرش

جزر تايلاند

كورونا

فيروس كورونا

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