اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدينة البياضية تفض سوقا للماشية أقامه بعض المواطنين بالمخالفة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:27 م
صور.. مدينة البياضية تفض سوقا للماشية أقامه بعض المواطنين بالمخالفة مدينة البياضية تفض سوق للماشية أقامه بعض المواطنين بالمخالفة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تم اليوم الثلاثاء، فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر إقامة الأسواق ومنع التجمعات، وذلك للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين، وفى إطار المتابعة المستمرة لحركة الشارع، تم رصد إقامة سوق للمواشى بالمخالفة للقانون والتعليمات الحكومية والعمل على سرعة فض السوق، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال اللواء محمد صحصاح، لـ"اليوم السابع"، أنه تمكنت رئاسة مدينة البياضية بالتعاون من مديرية أمن الأقصر، من فض سوق اليوم الثلاثاء بقريه الحبيل، حيث قام بعض المواطنين اليوم بالتجمع بغرض إقامة السوق، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرك القول الأمنى وفض السوق فوراً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين.

وأهاب اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بكافة المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وعدم التجمعات حرصاً على سلامة المواطنين، حيث أن هذه التجمعات قد تسفر عن إصابات جديدة بين الأهالى وتعرضهم للخطر، مؤكداً على أنه يتم تنظيم حملات مكوكية مكثفة لمواجهة التجمعات على كبارى القرى وإلغاء الأسواق الأسبوعية المقرر إقامتها بصورة دائمة فى المدن والقرى، وذلك ضمن الخطط الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث نجحت مدن الأقصر فى السيطرة على كافة الأسواق ومنع أية تجمعات، وجارى مواصلة الحملات لمكافحة تلك الأسواق المخالفة لمكافحة كورونا.

وكان قد قاد رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات على طريق المسار السياحى، وقرى الحبيل والبغدادى والروافعة، مما أسفر عن رفع 23 طن من المخلفات الصلبة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية أعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

مدينة البياضية تفض سوق للماشية أقامه بعض المواطنين بالمخالفة (1)
 

 

مدينة البياضية تفض سوق للماشية أقامه بعض المواطنين بالمخالفة (2)
 

 

مدينة البياضية تفض سوق للماشية أقامه بعض المواطنين بالمخالفة (3)
 

 

مدينة البياضية تفض سوق للماشية أقامه بعض المواطنين بالمخالفة (4)
 

 

مدينة البياضية تفض سوق للماشية أقامه بعض المواطنين بالمخالفة (5)
 

 

مدينة البياضية تفض سوق للماشية أقامه بعض المواطنين بالمخالفة (6)
 

 


الاقصر

فض سوق بالبياضية

مكافحة فيروس كورونا

اخبار الاقصر

الغاء سوق للمواشى

اخبار المحافظات

مدينة البياضية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة