صور.. مدينة البياضية تفض سوقا للماشية أقامه بعض المواطنين بالمخالفة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تم اليوم الثلاثاء، فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر إقامة الأسواق ومنع التجمعات، وذلك للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين، وفى إطار المتابعة المستمرة لحركة الشارع، تم رصد إقامة سوق للمواشى بالمخالفة للقانون والتعليمات الحكومية والعمل على سرعة فض السوق، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال اللواء محمد صحصاح، لـ"اليوم السابع"، أنه تمكنت رئاسة مدينة البياضية بالتعاون من مديرية أمن الأقصر، من فض سوق اليوم الثلاثاء بقريه الحبيل، حيث قام بعض المواطنين اليوم بالتجمع بغرض إقامة السوق، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرك القول الأمنى وفض السوق فوراً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين.

وأهاب اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بكافة المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وعدم التجمعات حرصاً على سلامة المواطنين، حيث أن هذه التجمعات قد تسفر عن إصابات جديدة بين الأهالى وتعرضهم للخطر، مؤكداً على أنه يتم تنظيم حملات مكوكية مكثفة لمواجهة التجمعات على كبارى القرى وإلغاء الأسواق الأسبوعية المقرر إقامتها بصورة دائمة فى المدن والقرى، وذلك ضمن الخطط الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث نجحت مدن الأقصر فى السيطرة على كافة الأسواق ومنع أية تجمعات، وجارى مواصلة الحملات لمكافحة تلك الأسواق المخالفة لمكافحة كورونا.

وكان قد قاد رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات على طريق المسار السياحى، وقرى الحبيل والبغدادى والروافعة، مما أسفر عن رفع 23 طن من المخلفات الصلبة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية أعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.