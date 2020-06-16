اليوم السابع
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صور.. مجلس مدينة الزقازيق يشن حملة لمكافحة انتشار الناموس

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:53 ص
صور.. مجلس مدينة الزقازيق يشن حملة لمكافحة انتشار الناموس حملة رش الناموس
الشرقية -فتحية الديب

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قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الشئون الصحية، برئاسة المحاسب "نبيل فاروق" رئيس مجلس المدينة، بمواصلة حملة رش جديدة بنطاق المدينة وقرى المركز، للقضاء على القوارض والبعوض والناموس، وذلك بعد شكاوى عدد من الأهالى للمجلس، بتكاثرها فى مناطق مهجورة ومنازل قديمة غير مأهولة بالسكان والطرق العامة، ومنطقة وسط المدينة تم تطهير المناطق من الداخل والخارج والبيوت المجاورة من كافة الاتجاهات والأماكن الفارغة والفضاء برش المبيدات السائلة البودرة والسموم الخاصة بـ الزواحف والحشرات، وتطهير قرية الرياض  وسيتم معاودة التطهير بعد خمسة عشر يوما.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770)لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعديين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي،  ومستشفى الصوفية المركزي.

حملة لمكافحة إنتشار الناموس (1)
حملة لمكافحة إنتشار الناموس (1)

 

حملة لمكافحة إنتشار الناموس (2)
حملة لمكافحة إنتشار الناموس (2)

 

حملة لمكافحة إنتشار الناموس (3)
حملة لمكافحة إنتشار الناموس (3)

 

حملة لمكافحة إنتشار الناموس (4)
حملة لمكافحة إنتشار الناموس (4)

 

حملة لمكافحة إنتشار الناموس (5)
حملة لمكافحة إنتشار الناموس (5)

 


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رش الناموس

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