تونس تسجل 15 إصابة جديدة من الوافدين بفيروس كورونا.. ولا وفيات

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة فى تونس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 15 إصابة جديدة من الوافدين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبذلك يصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس فى تونس حتى الآن 1125 حالة.

وأوضحت وفق بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه تمّ إجراء 558 تحليلا مخبريا من بينها 08 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 61430.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 16 تحليلا إيجابيا من بينها 15 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري وتحليل إيجابي لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الإجمالى للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1125 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1002 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 01 حالة مقيمة في المستشفى.

وتواصل دولة تونس عدم تسجيل اصابات محلية جديدة بفيروس كورونا، وهو ما اكده رئيس الوزراء التونسى فى تصريحات سابقة، حيث اكد أن بلاده انتصرت بشكل كبير فى معركة كورونا.