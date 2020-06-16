بعد حكم الإعدام والمؤبد.. 11 محطة لمحاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية

كتب ــ إيهاب المهندس

سطرت جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، كلمة النهاية في محاكمة 11 متهما بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، بعد أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين، وتوجد محطات مرت بها الدعوى ..

لمحطة الأولى .. إحالة للجنايات

فى 20 مارس 2019، النائب العام يقرر إحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنايات.

المحطة الـ 2 .. تحدد دائرة لنظر الدعوى

حددت محكمة استئناف القاهرة،فى 18 مايو 2019، جلسة 11 يونيو من ذات العام لنظر الدعوى أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

المحطة الـ 3.. تلاوة أمر الإحالة

تلا ممثل النيابة العامة، فى 11 يونيو 2019، أمر إحالة المتهمين، وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة عليهم، وفيما أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.

المحطة الـ 4.. الأحراز

فى 4 أغسطس 2019، عرضت المحكمة مقطع فيديو يوثق اعترافات المتهم معتز مصطفى، عن انضمامه بجماعة الإخوان ومشاركته فى مظاهراتهم، والتحق باللجان النوعية وخاصة حركة حسم للضغط على الدول.بهدف إظهار عجز النظام في تأمين المنشآت.

المحطة الـ 5.. أقوال مجرى التحريات

استمعت المحكمة لأقوال مجرى التحريات فى 15 سبتمبر 2019، وأكد أن الإرهابى يحى موسى وآخرين أسسوا حركة حسم لإحياء تنظيم الإخوان المنحل وارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة، وكيفية استعدادهم لمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر.

المحطة الـ 6 .. مرافعة النيابة

فى جلسة 15 نوفمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

المحطة الـ7 .. مرافعة الدفاع

فى 1 ديسمبر 2019، وفى جلسة واحدة استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين المحبوسين بالدعوى، وعقب ذلك حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 27 يناير 2020 للنطق بالحكم.

المحطة الثامنة.. إحالة 3 للمفتى

ـ فى جلسة 27 يناير 2020، قررت المحكمة إحالة أوراق 3 متهمين بالقضية للمفتى، لأخذ الرأي الشرعى فى إعدامهم.

المحطة التاسعة .. مد أجل الحكم

فى 31 يناير 2020، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى لورود رأى المفتى ولتعذر حضور المتهمين، وحجزت الدعوى لجلسة 17 مايو المقبل للنطق بالحكم.

المحطة الـ 10 .. مد للمرة الثانية

قررت المحكمة فى 17 مايو مد أجل الحكم على المتهمين لجلسة 14 يونيو 2020، لورود راى المفتى.

المحطة الـ 11 .. الإعدام والمؤبد

فى 14 يونيو قضت المحكمة بالإعدام لت 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ 8 وإدراج المتهمين من الأول لـ 8 على قوائم الإرهاب، ودفع المتهمون 244 ألف جنيه قيمة ما خربوه.

ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير، تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد، قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.